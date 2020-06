ROCCELLA Il plauso di Adda: “Bandiera Blu anche per i disabili”

Come Associazione Adda,da sempre in prima fila per i diritti dei disabili,esprimiamo lodevoli complimenti alla Amministrazione Comunale di Roccella Jonica che oltre a rientrare per il 18°anno consecutivo nella classifica Nazionale “Bandiere Blu 2020” ha predisposto delle postazioni che accolgono i disabili,ed i loro accompagnatori in SPIAGGIA LIBERA.Gratuitamente,dietro prenotazione telefonica o per @,saranno consegnate le attrezzature per la durata richiesta.Nelle adiacenze delle postazioni e’ usufruibile anche la doccia per disabili.“La civiltà e la grandezza di un popolo si misurano sulla sua capacità di accogliere e valorizzare le persone, che hanno qualche difficoltà fisica o psichica”. Questa e’ la Calabria che ci appartiene e della quale siamo Orgogliosi e fieri di appartenere.Per prenotare spazi e strutture i recapiti sono:0964/866287 oppure @ info@jonicamultiservizi.itVito Crea-Presidente Adda