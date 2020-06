BOVALINESE Maurizio Panarello non è più l’allenatore amaranto

Il Presidente e la dirigenza della ASD Bovalinese 1911, comunicano che loro malgrado, nonostante la ferma volontà di rinnovargli la fiducia, si interrompe il rapporto di collaborazione con mister Panarello. Non ci sono parole per ringraziare il mister, autentica icona del calcio bovalinese oltre che serio professionista. Con tenacia, passione e grande spirito di sacrificio, in una stagione con mille difficoltà, è riuscito a raggiungere l’obiettivo prefissato. Accettiamo con rammarico la sua decisione, consapevoli della veridicità delle sue motivazioni. È vero, è impensabile ed inammissibile, nel 2020, dover fare un campionato di Eccellenza in una struttura fatiscente qual è lo stadio di Bovalino! A Maurizio augurano le migliori fortune professionali.