di Redazione

ROCCELLA IONICA – La suggestiva Chiesa Madre del Castello Carafa di Roccella Ionica ospiterà la V Edizione del Festival Locrian Department – La Fortezza del Suono, per il secondo anno consecutivo.

Una settimana di Residenza Artistica per la produzione di un’Opera Musicale Originale, organizzata in partenariato con il Comune di Roccella Ionica e il Festival Rumori Mediterranei. Il progetto è cofinanziato da NOMA World aps e dalla Regione Calabria P.A.C. 2014-2020 Az. 6.8.3 – 2023.

Nelle sere del 12/13/14 settembre dalle ore 21:00 alle ore 22:30 le porte della Chiesa saranno aperte al pubblico a titolo gratuito, che potrà assistere alle performance/concerto durante le sessioni di registrazione. I musicisti accompagneranno il pubblico all’ascolto dei linguaggi musicali contemporanei, attivando un confronto volto alla comprensione del processo creativo messo in atto, e un dialogo multidisciplinare, sonoro e visivo, tra le consegne culturali Magno-Greche, Medioevali e i linguaggi sperimentali delle avanguardie musicali.

Gli Artisti coinvolti, di caratura internazionale, eseguiranno musica contemporanea basata sulla composizione istantanea e su partiture musicali grafiche, ispirate al Modo Musicale Locrio.La Chiesa Matrice del Castello Carafa diventa Teatro per la rappresentazione di un’esperienza immersiva unica nel suo genere. La Chiesa, per la sua struttura e connotazione architettonica, è un luogo perfettamente adatto alle audio registrazioni delle performance dal vivo. Le peculiari qualità psico-acustiche dell’architettura di matrice Medievale, amplificheranno il suono all’interno della Chiesa, che risuonerà insieme ai musicisti.

Per La Fortezza del Suono è stata scelta una linea di produzione artistica specifica: registrare non solo i suoni degli strumenti ma anche “l’aria” intorno agli strumenti stessi, ovvero la risposta acustica della Chiesa. Verranno effettuate registrazioni audio che metteranno a fuoco la dinamica del suono e la sua integrità timbrico armonica. Animazioni di Video Arte, proiettate su videowall disposti alle spalle di ciascun musicista, saranno generate dalle frequenze dei suoni prodotti.Video Art, Violoncello, Flauti, Sintetizzatori, Percussioni e Voce riempiranno di luci e suoni gli spazi del Castello Carafa, che diventerà un palcoscenico internazionale per confermare Roccella Ionica come luogo fonte d’ispirazione e attrattore culturale, funzionale alla creazione e alla divulgazione artistica nel Mediterraneo.