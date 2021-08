REGIONALI Benestare: sabato Mimmo Lucano in piazza con Rosario Rocca

R. & P.

Cambiare si può: questo il nome dell’iniziativa di Un’altra Calabria è possibile che si terrà a Benestare il 28 agosto, alle ore 21.30 in Piazza della Memoria Civile.

Interverranno Domenico Lucano, ex sindaco di Riace e capolista di Un’altra Calabria è possibile e Rosario Rocca, candidato alla carica di consigliere regionale, con la moderazione del giornalista Gianluca Albanese.



«Torniamo a riappropriarci delle piazze, al contrario di una politica che se ne è allontanata e conduce i suoi ragionamenti come in un fortino, lontana dalla società», ha dichiarato Rosario Rocca, «Noi siamo in mezzo al popolo e per questo riteniamo importante questo comizio, momento di incontro e scambio».

Il candidato alla carica di consigliere è stato sindaco di Benestare dal 2009 al 2019 e presidente del Comitato dei sindaci dei Comuni della Locride.

Oggi è insegnante e scrittore, con il primo romanzo “Il tempo del Mandorlo” pubblicato nel 2020.

Nel maggio scorso ha annunciato pubblicamente la sua partecipazione alla campagna elettorale: «Ho scelto di sostenere, già alle prossime elezioni regionali, Mimmo Lucano. Ed era ovvio, non riuscirei a spiegare a me stesso il contrario. Ma oggi sento il bisogno di rendere pubblica questa mia posizione. La più rivoluzionaria possibile, dalla parte della vita e dell’umanità».