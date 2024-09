di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria, dal 10 al 14 settembre, si svolgerà la 18ª edizione del ‘Reggio Film Fest, RCFF – Festival dello Stretto di Messina’. Cinque giorni che si articoleranno fra l’Arena dello Stretto, l’Opera Tresoldi e Villa Genoese Zerbi. Il Festival conferma tra le sezioni il concorso di cortometraggi “Millennial Movie, che vedrà in gara soprattutto giovani registi, attori e attrici. Di rilevanza anche la storica sezione “Un libro per il cinema” in cui protagonisti sono autori la cui opera è diventata o ha le carte in regola per poter diventare un’opera audiovisiva e “Cinema dentro e fuori le Mura”, il cinema che entra in carcere e prevede una giornata all’interno della Casa Circondariale di Reggio Calabria con una proiezione tematica in carcere legata alla rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Infine una new entry, la sezione “Cine&Vino”, per unire il cinema con la tradizione enogastronomica del territorio.

Tra le novità anche alcune anteprime nazionali e l’inedita mostra ‘Mastroianni 100’, dedicata all’omonimo attore italiano, che si avvarrà di fotografie inedite del famoso fotografo Rino Barillari.Verranno organizzate, inoltre, numerose Masterclass di scenografia, recitazione e fotografia, oltre a sessioni di formazione dedicate al Cineturismo nell’area dello Stretto, al Tax credit, all’ecosostenibilità nel settore e ad altre tematiche rilevanti. Le Masterclass, che coinvolgeranno gli appassionati di cinema e durante le quali saranno ospiti talenti di spicco del cinema italiano pronti a condividere la loro preziosa esperienza e passione, si svolgeranno nella splendida cornice di Villa Genoese Zerbi storico edificio nel cuore della città. Tra i nomi presenti ,Carlo Gallo, famoso attore e sceneggiatore, noto per i suoi ruoli in “La festa del ritorno”, L’ultima notte di Amore” e “L’immensità”. Gallo, insieme a Alessio Praticò, terrà una Masterclass intitolata “Arte e mestiere dell’attore”, che promette di essere un’autentica immersione nel mondo della recitazione, ricca di preziosi consigli ed esercitazioni pratiche.

Nella serata conclusiva, il 14 settembre, grande finale con la premiazione dei vincitori, scelti da una giuria d’eccezione, per le categorie: miglior film, regia, attore, attore non protagonista, attrice, attrice non protagonista e regista emergente.

La conduttrice della XVIII edizione del Reggio Film Fest sarà l’attrice Vicky Catalano.Un po’ di storia della manifestazione: il Reggio FilmFest – RCFF è nato nel 2004 ed è organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Eventi con il supporto, tra gli altri, della Fondazione Calabria Film Commission, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il patrocinio del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della Rai, della Camera di Commercio di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria.In questi anni la Direzione Artistica è stata affidata ad esponenti del mondo del cinema di assoluta esperienza e rappresentatività a cominciare da Gianluca Curti direttore artistico delle prime edizioni, poi Bruno Marino, Mimmo Calopresti, Massimo Spano, Gianni Federico e, nell’edizione del 2024 Antonio Flamini. Flamini è noto per l’organizzazione di numerose presentazioni e attività durante il Festival di Cannes, la Berlinale e la Festa del Cinema di Roma. Esperto, quindi, di cinema italiano e internazionale, dirige diversi festival e rassegne, è consulente per festival all’estero, si occupa della promozione del cinema italiano a livello internazionale, inclusa la direzione del prestigioso Premio Cinearti La Chioma di Berenice, collabora inoltre con importanti istituzioni del settore cinematografico, come ANICA, CNA e Film Commission.I primari obiettivi del RCFF sono: la promozione di prodotti audiovisivi e culturali per il territorio dell’Area dello Stretto di Messina; la promozione e sviluppo del Made in Italy nel contesto del panorama culturale e cinematografico nazionale e per questo obiettivo il Festival coniuga perfettamente cinema, cultura, made in Italy, area dello Stretto di Messina, quale scenario privilegiato di grandi produzioni; promozione di prodotti innovativi del settore sia a livello tecnologico che autoriale; nelle ultime edizioni la scoperta di nuovi talenti del settore.

Il Festival, fin dalla sua prima edizione, si svolge anche nell’ottica di promozione di siti e luoghi di alto valore storico, artistico, culturale, sul territorio. Ad hoc l’Associazione Culturale E20 ha pensato di realizzare una “Via Mediterranea dell’Arte” sullo Stretto di Messina, dove i protagonisti e ospiti del Festival potranno visitare soprattutto il Museo Archeologico di Reggio Calabria che custodisce i celebri Bronzi di Riace,ma anche Palazzi Storici di Reggio Calabria sede di attività di Masterclass, Workshop, presentazione di libri e mostre espositive fino all’Arena dello Stretto C. Franco, sul Lungomare di Reggio Calabria dove si assisterà al tradizionale Red Carpet cinematografico.

Nella programmazione il Festival solitamente comprende i premi alla Carriera e il Premio della Critica e, in particolare, le diciture: Premio “Bergamotto di Reggio Calabria”,Premio Raf Vallone, Premio Leopoldo Trieste, Premio Gianna Maria Canale, Premio Giacomo Battaglia, Premio Città Metropolitana di Reggio Calabria, premio CiakCalabria e Premio “Rieducazione e Solidarietà Reggio Calabria” sezione Cinema dentro e fuori le Mura. Oggi il Festival rappresenta una realtà nazionale importante e peculiare, con la presenza di attori, produttori, registi, scenografi, sceneggiatori e costumisti testimonial e interpreti delle tendenze e novità in evoluzione nel settore del Cinema e dell’audiovisivo.