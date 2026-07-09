Sabato 11 luglio appuntamento Plastic Free con il patrocinio del Comune di Palmi. Coinvolte associazioni, realtà locali, subacquei e cittadini per tenere alta l’attenzione su uno dei tratti costieri più suggestivi e fragili del territorio

R. & P.

PALMI – Una pulizia ambientale della spiaggia e dei fondali marini per tutelare uno dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica reggina e, allo stesso tempo, mantenere alta l’attenzione sulla sua fragilità. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, alla Marinella di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, in programma dopodomani, sabato 11 luglio, alle ore 18.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Palmi, si svolgerà con ritrovo al Belvedere Scopelliti, in località Motta, e interesserà esclusivamente le aree consentite, nel rispetto delle indicazioni vigenti e delle limitazioni previste dall’ordinanza comunale. La zona della Marinella, infatti, è stata a lungo interessata da criticità legate al rischio frane e alla conformazione del costone che scende a picco sul mare. Proprio per questo, l’iniziativa assume anche un valore di sensibilizzazione civica: prendersi cura dell’ambiente significa anche farlo con responsabilità, attenzione e rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L’evento vedrà la partecipazione di volontari a terra, impegnati nella rimozione dei rifiuti presenti sulla spiaggia, e di subacquei specializzati che contribuiranno alla pulizia dei fondali e dello specchio d’acqua antistante. A supportare l’iniziativa saranno diverse realtà del territorio, tra cui Le Sirene Diving Center, CapoSperone Resort, Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, Circolo Sociale ARCI Chicchi, Gli Amici di Gisa Pro Loco APS, Associazione Fogghi di Luna e l’Associazione Mbuttaturi della Varia. Prevista anche la presenza della Croce Rossa.

La scelta della Marinella non è casuale. Si tratta di un luogo dal forte valore paesaggistico e identitario, ma anche di un’area delicata, che necessita di attenzione costante e di comportamenti corretti da parte di cittadini e visitatori. L’iniziativa punta quindi a unire tutela ambientale, partecipazione civica e collaborazione tra associazioni, istituzioni e operatori locali.

“Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento per dare un segnale concreto di attenzione verso la Marinella e verso il mare di Palmi – dichiarano Maria Cristina Altomonte e Deborah Serratore, referenti Plastic Free –. Non sarà soltanto una raccolta di rifiuti, ma un momento di sensibilizzazione e partecipazione. Interverremo nelle aree consentite e in piena sicurezza, con l’obiettivo di contribuire alla tutela di un luogo bellissimo ma fragile, che merita rispetto e cura da parte di tutti”.

Per Deborah Serratore, recentemente nominata referente Plastic Free per Palmi, si tratta del primo evento sul territorio, organizzato con il supporto di Maria Cristina Altomonte, referente di Gioia Tauro. Al termine della pulizia ambientale, CapoSperone Resort offrirà ai partecipanti iscritti un momento conviviale presso la sede del diving, con aperitivo finale. La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria per ragioni organizzative e di sicurezza. È possibile registrarsi attraverso la pagina Eventi sul portale di Plastic Free Onlus: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi