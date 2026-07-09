Da Pazzano, piccolo centro della Locride ubicato nella vallata dello Stilaro, alla federazione asiatica che si affaccia sul Golfo Persico si sviluppa la storia del calabrese che conquista il colosso mondiale dell’immobiliare Binghatti; una straordinaria storia di successo per il promettentissimo giovane e la sua agenzia, “A B W Real Estate”, premiata dopo soli tre anni di attività alla prestigiosa kermesse di quest’anno: “Vedere la realtà che ho fondato insieme a Wassem Akbar salire su un palco di questa portata a Dubai, portando alto il nome di Pazzano e l’orgoglio italiano, è un’emozione indescrivibile” – afferma con non poca soddisfazione a margine della manifestazione.

di Antonio Baldari

C’è una firma prestigiosa ed un pezzo di Calabria che svettano tra i grattacieli più lussuosi del mondo a Dubai, nel cuore commerciale degli Emirati Arabi che si affacciano sul Golfo Persico, in pieno continente asiatico; è la firma di Giuseppe Marrapodi, originario di Pazzano, oggi area metropolitana di Reggio Calabria, ed anche e soprattutto cofondatore della “A B W Real Estate Buying & Selling Brokerage” che nei giorni scorsi ha conquistato uno dei riconoscimenti più ambiti del mercato immobiliare mediorientale: la sua agenzia è stata infatti insignita del premio ai “Broker Recognition Awards 2026”, un riconoscimento internazionale che celebra l’élite del settore giustappunto a Dubai.

Un traguardo straordinario, questo, se si considera che la società fondata da Marrapodi insieme al socio Wassem Akbar, opera sul mercato da appena tre anni essendo specializzata nel settore del brokerage immobiliare e property management di lusso, un brevissimo lasso di tempo in cui, chiaramente, la perfetta sinergia tra l’approccio strategico italiano e l’esperienza internazionale del cofondatore ha saputo posizionare l’agenzia come una delle realtà più dinamiche ed in rapida crescita dell’intero panorama emiratino.

A conferire il prestigioso premio è stato Binghatti, gigante dello sviluppo immobiliare globale, celebre in tutto il mondo per aver rivoluzionato lo skyline degli Emirati con progetti iconici e partnership miliardarie insieme a brand del calibro di Bugatti, Mercedes-Benz e Jacob & Co., uno dei più grandi holding di sviluppo immobiliare degli Emirati Arabi Uniti, noto per la fusione tra architettura d’avanguardia e Haute Horlogerie/Automotive di lusso; entrare nel palmarès di Binghatti rappresenta una vera e propria consacrazione istituzionale per la realtà guidata da Marrapodi e Akbar, certificando non solo l’altissimo volume d’affari generato ma anche l’assoluta trasparenza e la qualità dei servizi offerti agli investitori internazionali.

​L’agenzia si è imposta in un mercato iper-competitivo diventando il punto di riferimento strategico per i capitali europei e italiani che guardano a Dubai come cassaforte per diversificare i propri investimenti nel mattone d’alto livello: “Questo riconoscimento non è solo un traguardo aziendale ma la prova che la determinazione, il sacrificio e la serietà commerciali, che sono valori profondamente radicati nella mia terra d’origine, la Calabria, sono una chiave d’accesso vincente anche nei contesti globali più complessi e d’élite – ha dichiarato visibilmente emozionato Giuseppe Marrapodi – il vedere la realtà che ho fondato, insieme a Wassem Akbar, salire su un palco di questa portata a Dubai, portando alto il nome di Pazzano e l’orgoglio italiano, è un’emozione indescrivibile dopo tre anni di lavoro incessante”.

​La storia di Giuseppe Marrapodi si inserisce nel solco della migliore tradizione dei talenti italiani all’estero posto che, partendo da un piccolo centro della Locride, ha saputo cofondare e guidare una società leader nella finanza immobiliare internazionale, dimostrando come il saper fare e la visione strategica italiana, uniti a una forte sinergia internazionale, non temano confronti a livello globale.