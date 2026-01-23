R. & P.

«Mantenere le buone pratiche quotidiane è precondizione essenziale per non disperdere quanto di buono fatto in questi anni e rialzarsi al meglio anche dopo eventi rovinosi come quelli accaduti in settimana».

Il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni rivolge un accorato appello ai propri concittadini a differenziare in maniera più accurata i propri rifiuti. Nel quadro della grande attenzione rivolta a questo settore fondamentale dell’attività amministrativa, che in quattro anni ha cambiato il volto della Città, passando dai cumuli di rifiuti abbandonati per strada a una percentuale di raccolta differenziata a fine 2025 superiore all’80%, dal monitoraggio in corso nelle prime tre settimane di gennaio, emergono maggiori volumi di rifiuti indifferenziati, il cui contenuto, in larga parte, avrebbe potuto essere differenziato correttamente, e anche meno cura da parte di molti cittadini nel differenziare i materiali destinati al riciclo.

Il primo cittadino ricorda che tutto questo si traduce in maggiori costi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti, che rischiano di comportare, per il futuro, un aumento della Tari, e che, vista la situazione, sono partiti controlli più approfonditi da parte degli operatori, che comporteranno gravi sanzioni a carico di chi si renderà responsabile dello smaltimento di rifiuti non conformi.

Il Sindaco Fragomeni rammenta altresì che sul sito del Comune www.comune.siderno.rc.it è disponibile dall’inizio dell’anno l’Ecocalendario in formato digitale, in cui sono indicati, come ogni anno, i materiali che vengono raccolti quotidianamente. Gli Ecocalendari in formato cartaceo sono in consegna da parte degli operatori addetti al ritiro. In ogni caso, il calendario settimanale, come è noto, non ha subito variazioni, pertanto:

Lunedì si ritira l’organico; martedì carta, cartone e pannolini; mercoledì organico e vetro; giovedì multimateriale; venerdì l’organico e sabato, ogni due settimane, l’indifferenziabile.

Dunque, non serve uno sforzo straordinario, ma fare quello che i cittadini hanno sempre fatto: differenziare i rifiuti con attenzione e contribuire a rendere la nostra Città più pulita, evitando il rischio di sanzioni e un aggravio dei costi di conferimento.