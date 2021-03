PROBLEMATICHE RIFIUTI Pd e “Ripartiamo da Siderno” scrivono ai Commissari

R. & P.

Siderno è un paese sporco ed a forte rischio ambientale!

La città è “vittima” dell’emergenza rifiuti, deflorata dall’incuria e dall’inerzia.

Tutto ormai è in stato di completo abbandono.

Sono numerose settimane che ampie zone cittadine vengono lasciate prive del servizio di raccolta porta a porta, soprattutto della parte che riguarda l’organico e l’indifferenziato.

Cumuli immensi di rifiuti che rimangono riversi lungo le strade, sui marciapiedi, dinanzi alle case di abitazione, presso gli argini degli arenili e dei torrenti, sotto la pioggia e sotto il sole, imputridendo inesorabilmente ed i cui liquami permeano il suolo, producendo fetori nauseabondi.

Ovunque sono visibili micro discariche a cielo aperto.

Uno spettacolo indegno, indecoroso che va in scena da troppo tempo e che non può trovare attenuanti nella ragione emergenziale. Non basta la raccolta a singhiozzo né gli scaricabarili. Non basta garantire quella quota minima di raccolta lungo le vie centrali. Non esistono cittadini di secondo ordine dacchè questa è la percezione imperante. Occorre responsabilità e consapevolezza oltre che una maggiore e preventiva informazione dei calendari di raccolta che, quasi sempre, vengono diffusi in ore serali, anzi notturne, ed in prossimità del passaggio dei mezzi di raccolta e, pertanto, i cittadini non sono nemmeno messi nelle condizioni di sapere per tempo quale mastello esporre.

Siderno è allo stremo. Ogni giorno, raccogliamo segnalazioni, lamentele e rabbia da parte dei cittadini che patiscono gravi disagi sia per i fetori nauseabondi che ammorbano mezza città che per l’insalubrità derivante dai rifiuti che marciscono lungo le vie cittadine.

A fronte di tutto ciò, pur consapevoli delle problematiche sottese ai conferimenti presso altri impianti ed alla necessità di trovare soluzioni definitive e non solo dettate da ragioni emergenziali, facendo seguito a tutte le precedenti missive, chiediamo, attraverso un maggiore controllo ed una migliore organizzazione dell’operato di tutti i soggetti coinvolti, chiamati ognuno al proprio dovere in sinergia d’intenti, che le S.V.Ill.me vogliano quantomeno riorganizzare il piano di raccolta, prevedendola prioritariamente là dove non viene effettuata da maggior tempo e con criterio di rotazione zonale fino al raggiungimento del tonnellaggio consentito.

È vero che il fenomeno dei rifiuti va oltre i confini comunali, e riguarda anche l’intero comprensorio locrideo, la città metropolitana e la regione ma, è pur vero, che precisi e tempestivi provvedimenti possono essere presi dall’amministrazione comunale, per garantire il ripristino di situazioni di normale vivibilità.

Il principio è unico ed universale: i cittadini pagano le tasse, l’amministrazione pubblica garantisce i servizi. Laddove viene meno questa necessaria funzione, si verificano storture alle quali non ci si deve assolutamente assuefare.

A ciò corrisponde, altresì, un appello rivolto a tutti i cittadini affinché, con spirito di responsabilità, assumano nei piccoli gesti quotidiani senso di civiltà e di rispetto per l’ambiente.

Circolo del Partito Democratico di Siderno

Ripartiamo da Siderno