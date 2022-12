PRO LOCO SIDERNO, al via il Concorso “Il Presepe più bello”

di Redazione

SIDERNO- Torna il Concorso il PRESEPE PIU’ BELLO organizzato dalla Pro Loco di Siderno. L’evento prevede due modalità, online e in presenza. Per la modalità in presenza sono previste 4 categorie di giudizio: Originalità, Tradizione, Fatto a mano, Bambini / Scuole. I presepi concorrenti saranno esposti presso la sede della Pro Loco, dove sarà allestita una mostra, e saranno valutati da una giuria di esperti.

La modalità online consisterà invece nella pubblicazione di un book fotografico dove verranno raccolte le immagini dei presepi concorrenti che verranno votate dai cittadini. Entrambi i concorsi si concluderanno il 6 gennaio. Info e dettagli nel regolamento