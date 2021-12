PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI SIDERNO” Ci sarà il poeta Ricupero

di Gianluca Albanese (ph. Mario Varano)

SIDERNO – Scarpe grosse, cervello fino e…versi sopraffini. Ci sarà anche Martino Ricupero “il poeta contadino” alla cerimonia conclusiva del premio letterario “Città di Siderno” organizzata per domenica 19 alle 18 nella sala conferenze dell’Iis “Marconi”. Delizierà ancora una volta i presenti declamando le sue liriche in vernacolo verace, piene di sentimento e sempre in bilico tra nostalgia del tempo che fu e l’insostenibile leggerezza delle piccole cose, vero sale della vita quotidiana.

Una storia unica, la sua. Figlio di un dirigente bancario, sembrava destinato a ripercorrerne la carriera dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio. E all’inizio fu così. Poi la scelta di dedicarsi al mercato finanziario e, a un certo punto, di investire i proventi dell’attività nel suo podere in contrada Piterna a Siderno Superiore, a coltivare frutta, ortaggi e poesie. E il raccolto è sempre abbondante e soddisfacente. Dalla natura, dai suoi ritmi e dalla sua saggezza, ha appreso e affinato l’innata sensibilità, che trasforma in maniera unica nei suoi versi in vernacolo che lo rendono tra i principali poeti contemporanei bravi a proseguire la tradizione dei poeti dialettali nati e cresciuti a cavallo tra l’Ottocento e il secolo breve, come il suo concittadino Giomo Trichilo.

Conteso tra tutti gli organizzatori di serate e incontri culturali in piazza, Martino non si risparmia e accontenta tutti declamando i propri versi rigorosamente a braccio; interpretandoli più che recitandoli. E ogni anno, in piena estate, il suo podere apre le porte a tutti per organizzare una serata speciale all’insegna della cultura e della condivisione. L’estate 2020 Ettore Castagna tenne un reading concerto ispirato al suo romanzo “La Grecìa perduta”; lo scorso luglio ha ospitato Paolo Fragomeni, autore de “Il fago”.

Perché la cultura è un piacere che va partecipato. E Martino Ricupero, grande e appassionato lettore, oltre che fine poeta, sa coltivare bene i rapporti umani, almeno come coltiva bene la frutta e gli ortaggi.