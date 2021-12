FAI CISL CONDOFURI E’ trascorso il primo mese senza Mario Massara

di Gianluca Albanese

Se n’è andato in punta di piedi, senza disturbare. Come sempre aveva fatto nella sua breve vita, divorato dentro da quel male di vivere che però mai aveva lasciato trasparire, facendosi conoscere da tutti come un giovane buono, generoso, impegnato nel sociale.

Dopodomani, giovedì 16 dicembre, sarà trascorso un mese dalla scomparsa di Mario Massara, il responsabile territoriale della Fai Cisl di Condofuri. Sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente e per la tutela di tutto il bello del creato: l’ambiente, la natura, l’accoglienza di chi arriva da lontano, il sostegno alla biodiversità e alle attività d’impresa che la supportano. Non si contano le iniziative pubbliche di cui Mario è stato artefice senza essere protagonista. Per scelta. Amava fare senza apparire, l’impegno senza la propaganda, i contenuti senza i sofismi.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa sono stati in tanti a ricordarne la dolce presenza e la preziosa attività al servizio del territorio.

Ci resta la bontà del suo agire quotidiano, esempio da seguire per chi non vuole arrendersi al destino che vorrebbe relegare questa terra ai margini del mondo.

Concludiamo riportando le parole che gli ha dedicato il segretario generale della Fai Cisl di Reggio Calabria Romolo Piscioneri, in apertura del VII congresso territoriale che si è tenuto lo scorso 25 novembre a Palmi.

“Mario, uomo mite, amato dalla gente tra la gente. Esemplare e sapiente dirigente della Cisl, lascia che ti amiamo anche quando, con questo tuo gesto, hai deciso di voltare le spalle alla vita. In ginocchio ti preghiamo, nostro Signore, affinché il nostro adorato amico Mario non si senta estraneo in altra terra, la terra splendida del paradiso. La sua terra, la terra che merita. Addio Mario, sarai sempre nei nostri cuori”.