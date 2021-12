IL FUTURO E’ NELLE RADICI Sabato a Locri l’incontro di Fratelli d’Italia

R. & P.

Si terrà, sabato 18 dicembre, con inizio alle ore 17:00, presso la sede di Fratelli d’Italia di Locri, a 50 anni dalla fondazione del Fronte della Gioventù, l’incontro “Il futuro è nelle radici”, a cura della sezione di Gioventù Nazionale Locri e del Dipartimento Cultura di Fratelli d’Italia Locri.

Nel corso della serata, si ripercorrerà la storia del movimento giovanile, che prese vita nel lontano 1971: si racconterà la sua nascita, cosa ebbe a significare a livello nazionale, ma soprattutto si ripercorrerà la storia del Fronte della Gioventù di Locri ed ancora si cercherà di capire quanto abbia influito nella militanza dell’attuale giovane destra, da Azione Giovani, fino ad arrivare a Gioventù Nazionale.

Il compito di narratore, in questa serata, è stato affidato a Giovanni Scarfò, responsabile del dipartimento cultura del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Locri ed insieme a lui, interverranno Domenico Marafioti e Giovanni Marzo, testimoni di quegli anni, nella duplice veste nazionale e locale ed oggi, impegnati nel campo della metapolitica con l’associazione culturale Locri Patria Nostra e del legame del FdG con il mondo politico giovanile attuale, se ne occuperà Marco Massara Ferrari, dirigente della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Reggio Calabria.

Ci si ritroverà per parlare, raccontare ed ascoltare anni di militanza, di aneddoti, di insegnamenti, di una politica sicuramente diversa e diversamente vissuta o forse no, consapevoli come sia necessario sapere da dove veniamo (le nostri radici), dove andiamo (verso il nostro futuro) e sempre protagonisti del presente.