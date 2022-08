Premio Casinius 2022, Caterina Zappia e Felice Foresta si dividono il podio

di Redazione

CASIGNANA- In una serata di poesia e musica, col componimento “A mia madre” , la poetessa Caterina Zappia si aggiudica il primo premio ex aequo del concorso di poesia “ PREMIO CASINIUS 2022” sezione in lingua Italiana, giunto alla 3 edizione, messa in scena sabato 23 luglio nella magnifica cornice del Borgo Antico di Casignana.

Il concorso è stato indetto dalla PROLOCO con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Avv. Rocco Celentano. Molto suggestive le musiche di Antonella Di Natale e del maestro Cosimo Ascioti che hanno accompagnato i poeti nelle interpretazioni delle poesie finaliste e di altri testi poetici fuori concorso.

La proclamazione è avvenuta a fronte dei risultati espressi dalla pregevole giuria, composta dalla Professoressa Caterina Nicita, Professore Vincenzo Stranieri, Professore Francesco Sgambellone, Professore Giuseppe Micò.

Di seguito la classifica

Per la prima sezione, poesie inedite a tema libero, in italiano sono risultati vincitori:

1° Premio Zappia Caterina ex aequo Felice Foresta

2° Premio Saverio Macri ex aequo Stefano De Angelis

3° Premio Massimo Pedullà ex aequo Alessi Barreca

Il concorso di poesia giunto alla sua terza edizione, è l’espressione della cultura e mira a raccogliere e riconoscere meritevoli i versi maggiormente significativi. Domani 06 agosto ci sarà la premiazione dedicata alla sezione dialettale.