Gioiosa Jonica, lunedì 8 agosto la XXVIII Sagra del Pezzo Duro

Pezzo Duro Gioiosano candidato dall’Unpli a Sagra di Qualità 2023.

L’8 Agosto è vicino, e con i preparativi per l’attesissima Sagra del Pezzo Duro siamo in dirittura d’arrivo.

La Pro Loco di Gioiosa Jonica che oramai da quasi 30 anni si fa promotrice dell’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, ma sostenuto e fortemente voluto dai Maestri Gelatai Gioiosani si dice veramente soddisfatta dello straordinario successo che negli anni l’evento sta avendo con una crescita progressiva.

Mi ritengo, – dice il neo Presidente della Pro Loco Vincenzo Mazzaferro -davvero fortunato ad avere l’onore di poter organizzare la Sagra del Pezzo Duro, sono più che soddisfatto del contributo che quest’anno abbiamo avuto dai nostri gelatai, che è stato lo stimolo necessario, n un momento particolare per il mondo, ad incoraggiare la ripartenza

dell’evento dopo un fermo di tre anni.

Inoltre posso dire con fermezza che sono circondato da un direttivo unito e collaborativo, ma soprattutto da un gruppo di giovani quelli del servizio civile universale che sono un ingrediente indispensabile per la realizzazione della Festa, ragazzi straordinari ideativi e propositivi.

La giornata del Pezzo Duro quest’anno oltre ad offrire il massimo della gelateria tradizionale Gioiosana, sarà una giornata che ha pensato anche i bambini offrendo animazione, giochi e leccornie, ma anche ai turisti con il tradizionale ballo dei giganti, due imponenti pupazzi di cartapesta che ballano al ritmo di organetto e tamburello.

Infine come ciliegina sulla torta ci sarà una serata di Gran Gala con alcuni gruppi locali che nei meravigliosi anni 60,hanno fatto battere il cuore a innumerevoli persone.

Alla Manifestazione, continua Vincenzo Mazzaferro, sarà presente il comitato Regionale e quello Provinciale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che vorrà valutare di proporre per il 2023 la Sagra del Pezzo Duro a Sagra di Qualità, difatti l’Unpli certifica le migliori Sagre di Qualità che rispondono a precisi requisiti di storicità, utilizzo di

materie prime e rispetto dell’ambiente.

Vi aspettiamo numerosi, Lunedì 8 Agosto 2022 XXVIII SAGRA DEL PEZZO DURO, dalle ore 19,00