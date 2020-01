Premio Balestrieri e Favara, tra i vincitori lo scrittore Piero Leone

R & P

L’Associazione gruppo folk Conca d’Oro di Palermo anche quest’anno organizza il Premio dedicato a Rosa Balistreri “Cantatrice del Sud” e Alberto Favara etnomusicologo e compositore.

L’evento celebrativo é nato l’anno successivo alla morte di Rosa, nel 1991, ed annovera fra i premiati cantanti folk, scrittori, poeti, musicisti, attori, giornalisti che hanno, con la loro opera, contribuito a far parlare della Sicilia in termini positivi.

I premiati di questa edizione sono: Matteo Mandalà, professore Ordinario di lingua e letteratura Albanese, Antonella Folgheretti, giornalista, Cristofer Goddey studente del Conservatorio e cantante, Marcello Mandreucci cantante folk d’autore, Alessandra Salerno nuovo talento del canto metropolitano e Piero Leone professore, scrittore, poeta, premio alla memoria.

La consegna del premio avverrà giorno 11 gennaio presso l’Auditorium Rai.

Con enorme piacere ho ricevuto l’invito al Premio da parte dei familiari del compianto Piero Leone e degli organizzatori.

“Sono onorato di rappresentare la mia città – ha dichiarato il sindaco di Bovalino, avv. Vincenzo Maesano – in occasione dell’importate manifestazione culturale dell’11 gennaio p.v. e, soprattutto, sono onorato di poterlo fare proprio per celebrare la figura di Piero Leone, che fu un uomo di grande cultura. Cultura che per lui non era solo conoscenza, ma soprattutto trasmissione del sapere come strumento di arricchimento verso la comunità.

Grazie a questa sua grande dote umana e alla sua abilità nella ricerca è riuscito a far emergere molte pagine di storia, di letteratura e di tradizioni calabresi, e bovalinesi in particolare, e ad accompagnare molti giovani verso la consapevolezza della loro identità.”