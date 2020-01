PRECARI CALABRESI EX LSU-LPU A Marina di Gioiosa il senatore Auddino e la sottosegretaria Orrico del Movimento 5Stelle (VIDEO)

PRECARI CALABRESI EX LSU-LPU A Marina di Gioiosa il senatore Auddino e...

di Redazione – Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2020

MARINA DI GIOIOSA IONICA – Inizia con un incontro tenutosi questa mattina nella sala consiliare di Marina di Gioiosa Ionica da parte del Movimento 5Stelle il fine settimana elettorale nella Locride in vista delle elezioni regionali di domenica 26. Alla presenza dei candidati al consiglio regionale del Movimento 5Stelle Armando Quattrone e Cosimo Romeo, sono intervenuti il parlamentare Giuseppe Auddino e la sottosegretaria al Mibac Anna Laura Orrico.

Tema dell’incontro, la situazione dei precari calabresi ex Lsu-Lpu per i quali il senatore Auddino (membro della Commissione Lavoro di palazzo Madama) ha presentato un emendamento, come primo firmatario.

Le dichiarazioni di Audino e Orrico al microfono e alla telecamera del nostro Enzo Lacopo riassumono il senso dell’iniziativa.

VIDEO