Porti, CI: Soddisfazione per 38 mln per progetti in Calabria

R & P

“Siamo molto soddisfatti della nostra interrogazione sul futuro e lo sviluppo dei porti calabresi”. Lo affermano in una nota i deputati di Coraggio Italia Simona Vietina, Stefano Mugnai (vice capogruppo) e Maurizio D’Ettore.

“Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini infatti- aggiungono- ci ha assicurato che, nell’ambito dei fondi della Politica di Coesione, verranno destinate diverse risorse per il miglioramento, potenziamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei porti e impianti portuali marittimi anche turistici. In particolare, con specifico riguardo alla Regione Calabria, sono stati individuati 8 progetti riguardanti i porti di Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Cirò Marina, Cetraro, Scilla, Belvedere Marittimo, Tropea e Amantea, con un finanziamento complessivo pari ad oltre 38 milioni di euro. Non solo, il ministero si è impegnato anche nella costituzione di un tavolo regionale di coordinamento per rendere coerenti gli strumenti di programmazione infrastrutturale di competenza statale con i quadri esigenziali regionali, come evidenziato nella nostra interrogazione”.

Per Vietina, Mugnai e D’Ettore “si tratta di fondi importanti, che anche grazie al costante lavoro di Coraggio Italia, aiuteranno la Calabria a crescere e sviluppare finalmente l’enorme potenziale diportistico della regione”.