di REA

PONZANO ROMANO – Nonostante i ripetuti solleciti da parte dei cittadini, l’amministrazione comunale di Ponzano Romano non ha saputo fornire informazioni riguardanti una discarica di calcinacci situata in un terreno ad uso civico.

E’ impensabile che al Comune di Ponzano Romano non risulti nessuna documentazione. Commenta il Segretario Nazionale REA, Gabriella Caramanica. Secondo quanto denunciano i residenti, all’ufficio per l’uso civico non ci sarebbe un contratto d’affitto per il terreno.

La discarica sarebbe stata attiva almeno per un anno. Considerando la situazione poco chiara, desideriamo sottolineare che il Comune ha l’obbligo di trasparenza ed è tenuto a fornire informazioni sull’azienda alla quale è stato dato in gestione il terreno. Tra l’altro, allo stato attuale l’area appare incolta e quindi inattiva. Pertanto ci chiediamo dove l’azienda stia ora trasportando i rifiuti. Sottolinea il segretario nazionale, esprimendo anche preoccupazione per il rischio inquinamento delle falde acquifere, facendo presente che la discarica è situata in prossimità di un laghetto e in una zona agricola, per cui sarebbe auspicabile una bonifica e una verifica da parte di Arpa.

Dall’allevamento abusivo di husky alla discarica fantasma, cosa ci dobbiamo ancora aspettare da parte del Sindaco che in questi ultimi mesi è stato al centro di accese polemiche? Conclude il Segretario nazionale REA.