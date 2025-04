Settimana verde di Ambiente Mare Italia 4 – 15 aprile 2025

di Redazione

ROMA – Parte il 4 aprile la Settimana Verde 2025 dell’Associazione Ambiente Mare Italia – AMI, Festa nazionale dell’ambiente e della sostenibilità, con la Campagna di sensibilizzazione sul tema dello Sviluppo sostenibile “Proteggi Oggi ciò che appartiene al Domani. La Terra è nelle nostre mani.”

La Settimana Verde AMI 2025, iniziativa patrocinata dal MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Marina Militare, dalla Guardia Costiera Nazionale, dalla Lega Navale e dalla Federazione Italiana Vela, si terrà dal 4 al 15 aprile e vedrà realizzate in 16 Regioni italiane 120 iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità, di intervento e monitoraggio ambientale e di conoscenza e valorizzazione territoriale. Testimonial d’eccezione della Settimana Verde sarà, come tradizione, il Maestro Beppe Vessicchio, il quale sarà presente alla Conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, che si terrà giovedì 3 aprile alle ore 11,00 presso la Sala Sassoli, Europa Experience, Roma Piazza Venezia n. 6.

Ambiente Mare Italia promuove tradizionalmente nel mese di aprile e in coincidenza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e l’Earth Day Mondiale (22 aprile) questa festa come un contenitore di eventi nati in collaborazione con Scuole, Istituzioni e Associazioni nazionali e locali e con il coinvolgimento di decine di migliaia di italiani e studenti. Anche quest’anno la Settimana Verde AMI vede l’importante collaborazione della FIDAPA BPW Italy – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, movimento di opinione indipendente senza scopi di lucro, impegnato anche nel promuovere iniziative volte alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

“Da Crotone a Savona, da Nardò a Olbia, da Termoli alla Garzigliana, da Roma a Milano saranno tantissimi gli eventi della Settimana Verde di quest’anno. L’impegno di Ambiente Mare Italia, dei tanti suoi volontari e delle sue 60 delegazioni territoriali per la realizzazione di questa grande kermesse nazionale è ripagato ogni anno da risultati meravigliosi e sempre crescenti in termini di coinvolgimento di studenti e cittadini, di Istituzioni e Associazioni locali e nazionali e di concreta incidenza delle attività di intervento ambientale e monitoraggio ecosistemico. Il tema di quest’anno” – dichiara Alessandro Botti, Presidente nazionale di Ambiente Mare Italia – AMI – “richiama la necessità di un patto intergenerazionale, un tacito accordo tra padri e figli in difesa del Pianeta. Chi oggi opera, produce e consuma le risorse naturali deve tener conto del diritto di chi verrà dopo di noi di poterne fare un medesimo uso e di goderne nello stesso modo”.

L’uso delle risorse naturali e l’impatto delle nostre azioni sulla Natura deve tener conto infatti dei diritti delle generazioni future, perché, come recita un noto proverbio indiano, “Non riceviamo la Terra in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli e nipoti, ai quali dobbiamo restituirla”. Tale proverbio ha dato lo spunto all’Artista Antonio Federico, amico di AMI e illustratore di fama nazionale conosciuto come Umanità Illustrata, di donare all’Associazione una grafica che sarà presentata in occasione della conferenza stampa. Come detto sarà presente il testimonial dell’iniziativa e amico di AMI, il Maestro Beppe Vessicchio, il quale dichiara: “Siamo chiamati a preservare il Pianeta dalle nostre stesse azioni, dalle inconsapevoli abitudini dannose che talvolta adottiamo ma anche dalle offese e dagli eccessi cui lo si sottopone ogni giorno in nome di un miope interesse del momento. Ce lo richiedono i giovani e a loro lo chiederanno anche le future generazioni. Ecco perché” aggiunge il Maestro “partecipo con vivo interesse alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia che da anni rappresenta una vera e propria festa dell’ambiente, gioiosa ma riverente, una festa che attraverso le sue molteplici iniziative ci informa e ci sensibilizza sulla necessità di un nostro maggiore impegno civico. L’esperienza musicale insegna a riconoscere e apprezzare il valore dell’armonia quale elemento di pace e benessere. Questo mi induce a credere che la tutela di ciò che ci circonda e ci comprende sia possibile solo se diventiamo noi stessi i compositori di una ritrovata armonia che veda l’uomo interprete consapevole di questa straordinaria sinfonia che solo l’ineguagliabile orchestra della natura sa magistralmente eseguire”.

LA SETTIMANA VERDE IN NUMERI.

Nel corso dell’edizione 2024, realizzata tra il 10 e 22 aprile 2024, sono stati organizzati 130 eventi in 14 Regioni italiane, con il coinvolgimento di 65.000 italiani, tra cui subacquei, diportisti, guide ambientali ed escursionistiche, operatori del mare e dell’ambiente. Tra questi sono stati oltre 20.000 gli studenti coinvolti in iniziative di educazione e sensibilizzazione ecologica.

Sono state 53 le iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità, 37 quelle di intervento e monitoraggio ambientale e 40 quelle di conoscenza e valorizzazione territoriale.

Le iniziative di monitoraggio hanno permesso di verificare oltre 1000 km di costa, campionando la presenza di inquinanti su una superficie di 240.000 mq, e 120.000 mq di fondali marini a cura dei subacquei volontari di AMI. Le iniziative di clean up hanno permesso anche di rimuovere dall’ambiente e dai fondali marini 250 quintali di rifiuti.