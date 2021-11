PNRR, COMUNI E CITTÀ Lunedi’ l’evento digitale dell’Anci

R. & P.

I COMUNI E LE CITTÀ NEL PNRR: LE RISORSE E LE SFIDE

Lunedi 22 novembre 2021 ore 10.30-13.30

evento digitale

Saluti istituzionali

MARCELLO MANNA – Presidente ANCI Calabria

Moderazione a cura di ANCI Nazionale

Interventi introduttivi

DOTT. MICHELE PALMA Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali

Il ruolo di supporto per i comuni di piccole dimensioni delle aree interne/montane

e dei comuni isolani

DOTT. FRANCESCO SALVEMINI – Rappresentante della Commissione Europea, Task Force Ripresa e Resilienza e Rappresentanza in Italia

La prospettiva europea e l’inquadramento del ruolo del PNRR nel contesto del Next Generation EU

Interventi

DOTT.SSA ALINE PENNISI – DOTT.SSA SONIA CAFFÙ – DOTT. GIORGIO CENTURELLI

MEF – Ragioneria Generale dello Stato

 Quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Impianto innovativo del dispositivo: M&T

 Il Ruolo degli Enti Locali nell’attuazione del PNRR e le principali linee di intervento di interesse dei comuni

 Rendicontazione e controllo nel PNRR

