Bovalino, oggi si celebra la Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia e adolescenza

Bovalino, oggi si celebra la Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia e...

BOVALINO- In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, la Garante Infanzia e Adolescenza del Comune di Bovalino, Francesca Racco, e l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Maesano, in collaborazione con l’ Equipe Multidisciplinare dell’ Ambito Territoriale di Locri e le Scuole del territorio dialogheranno con i bambini presso il Parco a loro dedicato sabato 20 novembre a partire dalle ore 09.00.

Ascoltare i bambini significa elevarsi alla loro altezza e riconoscerli come protagonisti attivi della nostra società. Perché essere bambini è un diritto, e noi adulti possiamo imparare tanto anche dai più piccini.

I dettagli della manifestazione nella locandina