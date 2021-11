NEXT GENERATION EU Europe Direct incontra le consulte giovanili

R. & P.

Europe direct e le Consulte Giovanili della Locride promuovono il meeting “NextGenerationEu, le politiche a sostegno dell’ambiente e l’impegno dei giovani”.

Il 22 Novembre 2021 alle ore 17:00 a Locri presso la sede di Palazzo della Cultura in presenza,nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid19,si terrà il meeting “NextGenerationEu,le politiche a sostegno dell’ambiente e l’impegno dei giovani”.

Un tema di estrema attualità che vuole rappresentare un momento di confronto tra i giovani del territorio,in particolare coloro che esplicano il proprio ruolo di rappresentanza civica nelle Consulte e le istituzioni locali ed europee per costruire idee e progetti sull’ onda del piano NextGenerationEu ed in vista dell’anno europeo dei Giovani 2022.

L’incontro è organizzato dall’Europe Direct di Gioiosa Ionica grazie alla stretta collaborazione e l’intesa raggiunta con i Presidenti delle Consulte Giovanili di Locri Marco Cutrona,Siderno Davide Ruso,Caulonia Mirko Audino,Ardore Paola Strangio e Gerace Sara Siciliano.

L’idea punta a coniugare l’impegno delle rappresentanze giovanili sul tema dello sviluppo sostenibile dell’economia e dell’ambiente alla base del programma di ripresa e resilienza nazionale ed anche del grande piano pluriennale per il futuro dell’Europa Next GenerationEu lanciato dalla commissione europea.I cittadini interessati potranno seguire direttamente in sala l’evento,che sarà anche trasmesso in diretta sulla piattaforma COFE per il futuro dell’Europa e su Facebook dalla pagina dell’Europe Direct Calabria Europa.

Il programma della serata prevede in apertura, i saluti del Sindaco della città di Locri Giovanni Calabrese e dei Rappresentanti Istituzionali della Locride.

Introdurrà i lavori Domenica Bumbaca – Assessore Politiche Giovanili di Locri seguita dall’intervento dei Presidenti delle Consulte Giovanili dei Comuni di: Locri, Ardore, Bovalino, Siderno, Gerace, Caulonia.

Coordinerà il dialogo Alessandra Tuzza – Giornalista e Responsabile Europe Direct Calabria Europa. A sviluppare la tematica le relazioni di Loredana Panetta Europe Direct Calabria Europa che esplicherà il ruolo delle reti europee di informazione, Nicolò Palermo social media manager dell’Europe Direct Calabria Europa che approfondirà la comunicazione con i giovani e la rete Eurodesk. Quindi la tematica del NextGenerationEu, il programma di ripresa e resilienza dell’Europa e i giovani sarà sviluppata da Adelaide Mozzi, Economic Counsellor della Commissione Europea. Dopo il dibattito con i partecipanti le conclusioni della serata saranno lasciate a Giuseppe Varacalli – Membro Supplente del Comitato delle Regioni.