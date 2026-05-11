In un match valido per i quarti di finale, non bello e nervoso, i Lupi di coach Manu Gallo riescono a spuntarla alla distanza grazie alla maggiore classe. Grande rientro di Sergio Madrigrano

R. & P.

La vince la Pirossigeno Cosenza, 67-55! Ma che fatica, battere una coriacea Sideco Basket Lamezia. Match nervoso, punteggio basso, ma nei due ultimi quarti la maggiore classe dei Lupi viene fuori prepotentemente.

Avrà molto da lavorare, coach Manu Gallo. Sul piano mentale specialmente. Ché i suoi ragazzi, in alcuni frangenti, sono caduti nelle provocazioni degli avversari, giocando molto al di sotto delle proprie possibilità.

Adesso, la gara di ritorno a Lamezia, che si disputerà mercoledì o giovedì della prossima settimana. Data ancora da decidere per la concomitanza con altre partite.

La cronaca della partita

Inizio bruciante delle due squadre. In un Polifunzionale gremito, i primi punti li realizza Lamezia, poi si va avanti in parallelo fino a 4.47 dalla prima sirena. Cosenza chiama timeout sul 7-9.

Troppo contratti i Lupi che non riescono a imporre il loro gioco. Coach Gallo manda dentro Montemurro e Russo per Guido e Milosavljevic. Massimo vantaggio ospite, 7-13 all’ottavo minuto. Riduce lo svantaggio la Pirossigeno, 11-13 a 27 secondi dal termine del primo quarto. La Sideco chiama tempo.

Si chiude la frazione, 11-15. Secondo quarto, squadre bloccate, solo 2 punti per i rossoblù nei primi minuti. E tanti errori da una parte e dall’altra. Preme sull’acceleratore Cosenza, inarrestabile nelle transizioni Guido, i Lupi si portano a meno 1, 19-20 a metà quarto.

Tripla di Guzzo, sorpasso dei padroni di casa a 4.23 dall’intervallo lungo, 22-20, e Lamezia chiama timeout. Provano l’allungo i ragazzi di coach Manu Gallo, ancora una tripla di Nicco Guzzo, 31-26 a 18 secondi dal termine. E termina con questo punteggio il primo tempo.

Due minuti senza canestri aprono il terzo quarto. Tanti errori al tiro da una parte e dall’altra. Punteggio molto basso. Brutta partita!

Spinta dei Lupi a 5.21 dalla terza sirena: ancora Guido alla ribalta, 36-28, coach Piccione prova a riorganizzare i suoi con un timeout. Si tira avanti a fiammate, con il Cosenza che si trova avanti anche di 10 punti. Scaramucce in campo. Partita nervosissima. Spettacolo zero! Arriva la terza sirena, 43-39. Match ancora incerto. Si decide tutto negli ultimi 10 minuti. Spinge forte la squadra di casa, 51-39, massimo vantaggio al terzo minuto.

Esce per 5 falli Milosavljevic, che in meno di un minuto si macchia di un tecnico e due falli. Leggerezza incomprensibile. Bella entrata di Montemurro. Tripla di Madrigrano, a 4.08, punteggio sul 58-48.

Ancora una tripla, Simone Ginefra, e Cosenza vola sul più 13 quando all’ultima sirena mancano 3.50. Mette il sigillo la Pirossigeno, 67-50 a 1.18 dal termine del match. Break finale della Sideco, ma ormai è tardi, 67-55.

Tabellini:

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio, Guzzo 13, Milosavljevic 6, Russo 1, Ginefra (k) 11, Carravetta, Montemurro 7, Madrigrano 16, Guido 10, Giampà 3, Diatta, Lappano.

Coach: Manu Gallo, secondo allenatore: Marco Greco.

Sideco Basketball Lamezia: Fazzari, Bosone 2, Molinaro 18, Antonicelli 9, Bova S. 4, Diano, Bova L. 13, Verso, Lazzarotti A. (k) 2, Lazzarotti R., Mazzei 7, Miscimarra.

Coach: Davide Piccione.

Manu Gallo: «Playoff, guerra di nervi. Buona reazione nel secondo tempo, ma serve più lucidità»

Il coach della Pirossigeno dice la sua dopo la vittoria sofferta in gara 1 contro la Sideco Lamezia (67-55). Troppa fretta e nervosismo di fronte a una squadra con il coltello tra i denti. Sono match da gestire mentalmente. Se ci sblocchiamo sotto questo aspetto, non avremo problemi»

Non è stata una partita bella, ma nei playoff si vince anche così. La Pirossigeno Cosenza Basket supera 67-55 la Sideco Lamezia nel primo atto dei quarti di finale, portandosi sull’1-0 nella serie. Al termine di una gara nervosa, punteggio basso e tanti errori, coach Manu Gallo fa una disamina lucida e obiettiva sulla prestazione dei suoi. «Siamo nei playoff – ha iniziato Gallo –. Come ho detto all’inizio ai ragazzi, prima della palla a due, stiamo ricominciando un percorso. Se abbiamo fatto due tappe, ne manca una terza. Questa terza è la più intensa, la più aggressiva, la più difficile da giocare a livello mentale. Se riusciamo a superare e a sbloccarci sotto questo aspetto, non penso dovremmo avere tanti problemi».

Il tecnico rossoblù ammette le difficoltà iniziali: «C’è stata troppa fretta, eccessivo nervosismo e non siamo riusciti a fare il gioco che avevamo preparato. Poi, nel secondo tempo, la squadra ha reagito con un atteggiamento diverso, rispondendo colpo su colpo all’aggressività degli avversari».

Gallo non lesina complimenti alla Sideco: «Devo dire una cosa: di fronte abbiamo avuto una squadra che su ogni palla ha lottato con il coltello tra i denti. Questi sono i playoff. Serve la capacità e la lucidità di restare in partita».

La serie si sposta ora a Lamezia per gara 2, in programma tra mercoledì e giovedì della prossima settimana. I Lupi sanno che per chiudere il discorso qualificazione servirà un’altra prestazione di carattere, magari con meno nervosismo e più fluidità. Ma l’importante, per ora, è aver portato a casa il primo punto della serie.

Simone Ginefra: «Non è stato un brutto match. Sono i playoff»

Il capitano della Pirossigeno soddisfatto per la vittoria in gara 1 contro Lamezia, sottolinea che la squadra non giocava da quasi un mese e che aveva perso il ritmo partita. Ma che ha lottato su ogni pallone senza mai mollare

Quando giochi i playoff non è mai una partita come le altre. Lo sa bene Simone Ginefra, capitano della Pirossigeno Cosenza Basket, che al termine del 67-55 contro la Sideco Lamezia ha voluto ridimensionare le critiche sulla qualità del gioco visto al Polifunzionale di Quattromiglia. «Non abbiamo giocato una brutta partita – ha iniziato Ginefra –. È la prima gara dei playoff e questo cambia completamente il contesto. Arrivavamo da quasi un mese senza partite, quindi eravamo senza ritmo e con pochi allenamenti nelle gambe. Però alla fine le partite durano 40 minuti. Il punteggio finale dice 67-55 per la Pirossigeno e racconta di una squadra che ha lottato per tutti i 40 minuti senza concedere nulla». Il capitano sottolinea l’atteggiamento dei Lupi, mai domi nonostante le difficoltà: «Non abbiamo mollato un centimetro, neppure nei momenti più complicati. La cosa importante era portare a casa gara 1 e ci siamo riusciti». Adesso la testa è già proiettata alla prossima sfida: «Andremo a Lamezia con l’obiettivo di fare la nostra partita, alzare ancora il livello e chiudere la pratica quarti di finale 2 a 0». Un messaggio chiaro, da leader. La Pirossigeno ha un piede e mezzo in semifinale, ma Ginefra e compagni sanno che a Lamezia servirà la stessa determinazione, magari con un po’ più di lucidità e meno nervosismo. L’obiettivo è non lasciare scampo agli avversari e staccare il pass per il turno successivo.