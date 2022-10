PLASTICFREE Sant’Ilario dello Jonio – Domenica 2 Ottobre 2022 (Immagini e Video)

Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2022

SANT’ILARIO DELLO JONIO OGGI E’ PLASTICFREE

MARINA DI SANT’ILARIO DELLO JONIO – Alle dieci era l’appuntamento e puntuali le responsabili Plasticfree di zona Anna e Serena, Arturo Rocca presidente dell’Osservatorio Ambientale, il Sindaco Giuseppe Monteleone e la presidente del consiglio comunale Claudia Cinelli ci siamo ritrovati sul lungomare per accogliere i volontari che hanno partecipato alla giornata nazionale. La giornata dal punto di vista climatico nonostante il vento, è stata particolarmente piacevole e la presenza di tante famiglie l’ha resa oltremodo operativa. Dopo aver brevemente illustrato le finalità di queste azioni messe in campo in contemporanea in molte città da parte di Arturo Rocca, di Anna e Serena ha portato il saluto dell’amministrazione il Sindaco. Presente anche il presidente del Consorzio di Bonifica Pasquale Brizzi, un saluto è stato portato anche dal responsabile compartimento Sud della Sorical Giulio Gangemi.

Prima di dare le istruzioni operative al gruppo di volontari Angelo ha esposto le attività che egli mette in campo per produrre meno rifiuti nel quotidiano limitando al massimo anche gli involucri per contenere gli acquisti alimentari ed invitando anche nella raccolta dei rifiuti di servirsi di scatole di cartone invece dei sacchi in plastica. Arturo ha offerto l’acqua di sorgente per riempire le borracce anziché consumare acqua imbottigliata in plastica. Dopo la foto di gruppo i volontari si sono sparpagliati nella pineta muniti di guanti e di sacchi facendo un’opera accurata di pulizia differenziando la plastica, il vetro e il secco residuo indifferenziato. Dopo due ore molti hanno approfittato per un bagno ristoratore ed i responsabili della giornata soddisfatti per la nutrita presenza di bambini e ragazzi hanno tirato le somme assieme al sindaco che ha valutato positivamente l’esito dell’iniziativa perché ha lanciato un importante messaggio alla sostenibilità. La giornata è stata documentata dal sempre attento Enzo Lacopo a cui va il nostro ringraziamento.

Arturo Rocca

VIDEO