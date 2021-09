PLASTIC FREE L’assessore Fontana:”L’impegno ambientale diventa elemento sociale distintivo di una crescente sensibilità”

R. & P.

Il sapore dell’estate 2021, appena conclusa, non ha lasciato ai cittadini locresi “quel gusto un po’ amaro di sale e cose perdute” bensì ha rinnovato con maggiore intensità quel senso di attivismo civico che da millenni arricchisce l’animo magnogreco insito in ciascuno di noi.

Come cittadino ed assessore all’Ambiente intendo esprimere un forte plauso – personale e di tutta l’Amministrazione comunale – ai numerosi volontari ed alle associazioni ambientaliste del territorio, poichè è grazie al loro prezioso ed insostituibile fermento civico che si stanno portando avanti – in collaborazione con l’Ente – diverse iniziative di grande impatto sociale, volte al rispetto della natura.

Ultima, in ordine di tempo, la giornata “Raccolta Plastic free” svoltasi – contestualmente ad altri 16 eventi ambientalisti di portata regionale – domenica mattina, lungo le spiagge e la pineta adiacente il lungomare di Locri.

Manifestazioni significative, icone di una volontà che dal singolo si trasforma in collettivo e che conduce ciascuno a sentirsi attore protagonista del futuro del mondo, fatto di sostenibilità, riduzione degli sprechi e valorizzazione delle meravigliose risorse naturali che ci sono state donate.

Il valore sociale della collaborazione è profondo, aggiunto, edificante, in grado di valorizzare l’immagine del territorio come paese pulito, da vivere, da mostrare, da respirare e da esserne orgogliosi e conduce verso la premialità degli atteggiamenti virtuosi, in termini di tassazione e riduzione dei costi, sulla scia di quanto previsto per il compostaggio domestico.

Un ringraziamento denso di stima ai volontari, ai ragazzi della Consulta giovanile ed alle associazioni ambientaliste, che con fiducia promuovono queste iniziative e che troveranno sempre supporto concreto, perchè è soltanto guardando insieme verso la medesima direzione che disegneremo nuovi orizzonti e troveremo prospettive inaspettate, per trasformare Locri in un laboratorio di cambiamento e qualità di vita.

Giuseppe Fontana

Vicesindaco ed Assessore all’Ambiente della Città di Locri