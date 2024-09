R. & P.

LOCRIDE – Tutti uniti per una nobile causa. Il fine settimana che è alle porte vivrà la prima edizione del Palio Canoro della Locride e Festival dell’Infanzia, ospitato al Parco di Ercole di contrada Romano, la vasta area visibile dal tratto terminale della Ss 682 “Jonio-Tirreno” in cui statue e tavole marmoree raffigurano le Dodici Fatiche di Ercole.

Già, perché l’evento s’inquadra nell’attività che la “Fondazione Il Parco di Ercole” ha avviato subito dopo la sua istituzione, ovvero la creazione di grandi eventi in cui, oltre alle ricadute positive sull’immagine e i flussi turistici per il territorio locrideo, ci sia spazio soprattutto per la beneficenza, in ossequio allo spirito dello statuto della Fondazione. È stato così lo scorso 10 maggio, quando il ricavato della partita del cuore (pari a circa trentamila euro) è stato devoluto allo sviluppo del laboratorio di Medicina di Precisione a supporto della Nuova Oncologia Locri Epizefiri. Sarà così anche per la manifestazione che inizia sabato 28 con le ultime audizioni dei giovani e giovanissimi dai sei ai sedici anni partecipanti a questa gioiosa competizione canora, al cospetto di esperti del mondo della musica e dello scouting musicale, capitanati dal direttore artistico e conduttore Massimo Graziano.

I contributi che grandi e piccini verseranno accedendo all’area del Parco di Ercole, verranno infatti devoluti alla stessa nobile causa e permetteranno alle famiglie di trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento. I giovani concorrenti s’immergeranno nel fitto programma di incontri predisposto al campus allestito in ogni dettaglio dagli organizzatori guidati da Federico Biancospino; gli altri giovani e i loro familiari potranno visitare il Parco di Ercole e assistere allo spettacolo finale di domenica pomeriggio che decreterà il vincitore di questo contest, tappa calabrese di un collaudato format nazionale creato dallo stesso Massimo Graziano e che già dalla prossima edizione costituirà una sana competizione tra i ragazzi che risiedono nei comuni del comprensorio. Giova ricordare che chi entrerà versando il contributo potrà fruire delle convenzioni con le aziende partner dell’iniziativa, conservando ed esibendo il braccialetto che riceverà all’ingresso, valido anche per le consumazioni a prezzo agevolato nei punti ristoro presenti.

Dunque, il conto alla rovescia è iniziato, le previsioni meteo preannunciano una piacevole coda dell’estate e i giovani partecipanti che hanno superato le selezioni non vedono l’ora di potersi esibire in questo fine settimana dedicato alla musica, al canto e allo spettacolo. Ci sono tutte le premesse, dunque, per vivere un week end tra i più belli dell’anno, e ci sarà da divertirsi, con la gioia di stare insieme e di contribuire a realizzare un grande obiettivo per migliorare l’offerta sanitaria di questa terra che ha voglia di dimostrare ancora una volta che la generosità della sua gente è una grande risorsa.