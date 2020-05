OSPEDALE L’annuncio di Sainato: “Il percorso ex astanteria è pronto”

R. & P.

Alla luce di un sopralluogo personalmente effettuato nel corso della mattinata odierna – presso l’Ospedale civile di Locri – mi è stato possibile constatare laconcreta disponibilità dei locali riferiti al percorso di prima accoglienza e valutazione medica all’interno dei locali dell’ex astanteria, allestiti e resi idonei per il ricovero transitorio dei pazienti.Si ricorderà come in data 08 Aprile, avessi avanzato – ai Dirigenti dell’Asp -la necessità di assicurare sempre la corretta attenzione sanitaria verso i pazienti, primo tra tutti il rispetto della persona umana e dei connaturati diritti alla sicurezza, alla privacy e alla dignità personale in ambito sanitario. Inquesto ambito, era emersa da parte mia la proposta di un percorso dedicato alladecorosa accoglienza dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso ed in attesadi esito del test epidemiologico, in procinto di essere ricoverati presso i reparti di pertinenza.Dunque, ad oggi, il percorso può trovare fattivamente applicazione e tradursi in una più effettiva garanzia del diritto alla salute e alle cure mediche dei Cittadini della Locride.Invito pertanto i soggetti professionali preposti, ad attivare immediatamente laprocedura sanitaria individuata.Il percorso dedicato all’accoglimento protetto dei pazienti risponde – in questafase emergenziale – alle pressanti necessità idonee a garantire maggiori livelli di sicurezza e di contenimento dei rischi di contagio da Sars-CoV19 ma rappresenta al contempo l’identificazione di basilari – seppur incomplete – condizioni essenziali di assistenza sanitaria destinate a permanere normalmente, anchedopo la cessazione dell’emergenza epidemiologica.

Firmato

Raffaele Sainato

Consigliere Regionale della Calabria

Vice Sindaco della Città di Locri