CAULONIA L’affondo dell’opposizione: “Omertoso silenzio della maggioranza”

Il Sindaco Belcastro danza sulle ceneri della propria maggioranza, e, quel che resta della maggioranza alza un muro di omertoso silenzio.Officina delle Idee aveva scelto di mantenere un profilo basso nell’ossequioso rispetto della tragedia nazionale che stiamo vivendo.Oggi il Gruppo di Minoranza consiliare scrive perché tirato in causa dall’ultimo comunicato del Sindaco che decentra l’attenzione e si scaglia contro una minoranza rea, invece, di aver stretto UN UNICO ACCORDO: CON E A FAVORE DEI CITTADINI DI CAULONIA.Riteniamo che la maggioranza debba non poche spiegazioni ai loro elettori sul perché il proprio consigliere capogruppo di maggioranza si sia dimesso.Parimenti i consiglieri Cannizzaro e Petrolo hanno il dovere morale, di esplicitare le motivazioni politiche che hanno portato all’astensione del rispettivo voto.Noi di Officina delle Idee non abbiamo la benché minima intenzione di entrare nelle beghe della maggioranza. La maggioranza tutta nel decidere consapevolmente di non parlare, ha di fatto rinnegato se stessa, tradito il mandato dei cittadini, minato il principio di trasparenza, la stessa al momento del confronto aperto ha magistralmente eretto un muro di silenzio che oltre a tradire la propria coscienza, annichilisce anche quella dei cittadini di Caulonia.Un silenzio oltremodo eloquente: di timore, di paura del dibattito, che sottolinea, nuovamente, gli interessi pratici e di consorteria dei componenti di questa maggioranza.Nel concreto e di fatto, da tutta questa vicenda una verità emerge, sempre più chiara ed evidente: questa amministrazione non rappresenta più la maggioranza dei cittadini di Caulonia.Una preghiera: mettete al centro i bisogni dei cittadini che in questo momento più che mai stanno vivendo una crisi come non si era mai vista dal secondo dopoguerra. Loro non possono aspettare la poltrona più confortevole alle vostre esigenze.Un caro abbraccio ai cittadini, noi di Officina, non vi abbandoneremo mai.

Gruppo di minoranza consiliare per il Movimento Officina delle Idee

Francesco Cagliuso

Lorenzo Commisso

Antonella Ierace

Andrea Lancia