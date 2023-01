ORIZZONTE7 Conclusa la prima edizione di “Ars et Caritas”, collettiva d’arte e asta di beneficenza

ORIZZONTE7 Conclusa la prima edizione di “Ars et Caritas”, collettiva d’arte e...

R. & P.

È giunta al termine la prima edizione di “Ars et Caritas” collettiva d’arte e asta di beneficenza tenutasi a Bovalino dal 27 al 29 dicembre, ed è arrivato il tempo dei ringraziamenti e dei resoconti.

Inutile nascondere la soddisfazione di tutti noi soci di Orizzonte7.

La partecipazione interessata e gli apprezzamenti dei visitatori, durante i tre giorni di esposizione, sono un ulteriore stimolo e ci danno la giusta carica per continuare nell’impegno per il nostro territorio e la crescita della nostra comunità.

Ringraziamo la partecipazione disinteressata dei quattordici maestri coinvolti che hanno donato le loro opere e ci hanno aiutato a realizzare il nostro progetto, sostenendo i giovani nella loro formazione culturale, umana e artistica

Ringraziamo per il sostanziale contributo: l’onorevole Cirillo che oltre a presentare il progetto alla Presidenza del Consiglio della Regione Calabria consentendoci di avere il patrocinio, ha anche partecipato personalmente all’asta; l’IIS Oliveti Panetta ed in particolare le alunne, Martina Ceravolo, Margherita Dicembre e Serena Gelonese, che hanno presenziato durante l’esposizione e illustrato le opere; la “Primerano Group Srl” per la concessione del locale del “Dolce e Salato” e la “FLONET internet solution”, sponsor della manifestazione.

Con l’occasione è stato pubblicato presso la casa editrice Edizione Nosside di Ardore anche un catalogo che è in vendita e contiene tutte le opere con una breve biografia degli artisti.

La realizzazione del catalogo è anche il frutto del lavoro del maestro Ghislain Mayaud e di Nino Spirlì che con i loro testi hanno arricchito la pubblicazione.

Alcuni dipinti sono già stati assegnati grazie alla sensibilità dei tanti privati e della Pro-loco di Bovalino che ha fattivamente partecipato all’iniziativa con l’acquisto di uno dei quadri.

Tutte le altre opere rimarranno esposte nella sede dell’Associazione Orizzonte7, a Bovalino c.so Umberto I n. 356 e sono disponibili per tutti coloro che vorranno vederle e ovviamente acquistarle aiutando il progetto che in questa prima edizione ha riscosso un notevole interesse consentendoci di ottenere un buon risultato.