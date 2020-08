Oggi si celebra la giornata internazionale del cane

di Simona Ansani

26 agosto in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale del cane. Si proprio fido, il fedele amico di tutti, che secondo l’ultimo Rapporto Assalco Zoomark 2020 un italiano su 3 lo considera come un figlio e sono circa 7 milioni i cani presenti nelle famiglie in Italia, e per gli esperti gli effetti benefici sono molteplici. Ci fanno compagnia, stimolano anche i più pigri a fare attività motoria grazie alla passeggiata quotidiana, sono buoni baby sitter per i più piccoli che amano giocare con loro, sono degli anti stress perfetti. Ma non solo, sono impiegati nelle attività di soccorso in mare, di monitoraggio e controllo nella sicurezza quotidiana nelle grandi città insieme ai nuclei speciali, sono da ausilio nelle ricerche sotto le macerie, e nei soccorsi alpini. Insomma a tutti gli effetti vengono impiegati un po’ come dei super eroi. E poi come non citare la pet terapy, per gli anziani o per chi manifesta delle difficoltà motorie o psicologiche. Ha un impatto positivo su umore e salute: riduce la sensazione di solitudine ed aumenta quella di serenità e, secondo quanto rilevato da Il Centro Studi Senior Italia, i possessori di cani pare abbiano il 57% in più di probabilità in più di svolgere attività fisica rispetto a chi non ha animali domestici tanto che gli anziani che vivono con un cane sono più in forma e dimostrano 10 anni in meno.