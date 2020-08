ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE Il monito di Coluccio e Crea ai futuri sindaci: “Prevedete il garante dei disabili”

R. & P.

Le Associazioni Adda e Comma 3, da sempre impegnati nella tutela e nei diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti,considerato che la convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13.12.2006 ha individuato tutti i percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone disabili; che la nostra Costituzione impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale; che la normativa nazionale,con la legge 104/1992, garantisce il rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia; che la legge 328 del 2000 all’art 6,comma 2 prevede una specifica funzione,in capo ai comuni, di facilitazione alla conoscenza e alla garanzia dei servizi verso i propri cittadini; RITENGONO utile sottoporre all’attenzione dei Comuni Calabresi e specie quelli Reggini che rinnoveranno i loro organi a Settembre pv – Anoia – Bianco – Brancaleone – – Bruzzano Zeffirio – Casignana – Cinquefrondi – Delianuova – Giffone – Melito di Porto Salvo – Molochio – Montebello Ionico – Palizzi- Pazzano – Platì ) – Polistena – Roccaforte del Greco – Samo – – San Robert– Sant’Eufemia d’Aspromonte Santo Stefano in Aspromonte – Scilla – Taurianova-



l’ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE DISABILI,ponendosi così al passo delle realtà più evolute. Detta figura sarebbe un Organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di bando Pubblico.L’incarico ha carattere onorario e non prevede indennità.Il garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità,per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia. Pertanto ai Comuni interessati offriremo consulenza e sottoporremo i regolamento attuativo.Ad Aprile 2017 abbiamo lanciato l’iniziativa e con SIDERNO apripista nella Ionica,grazie al Gruppo Consiliare Nuova Calabria,anche Bovalino si e’dotato di questa figura fondamentale.

Sarebbe importante prevedere questa figura in Ambito Regionale,pertanto ci faremo promotori ditramite i Consiglieri Regionali che vorranno dare la loro disponibilità.

Vito Crea-Presidente Adda

Simona Coluccio -Presidente Associazione Commatre