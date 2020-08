Scomparso Nik Spatari. Gli attestati di cordoglio

R. & P.

Archeoclub di Locri – È morto Nik Spatari, il cordoglio dell’ArcheoClub locrese. Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura, è scomparso Nik Spatari artista e uomo di grande levatura morale! Con i suoi mosaici e le sue opere ha irradiato di arte e colori le nostri menti. Grazie Nik, per l’esempio di tenacia e coraggio che ci hai lasciato, in un terra tanto bella quanto difficile. Alla moglie Iske ed ai familiari va il nostro umano cordoglio.

” Ciao Nik ”

Nicola Maria Monteleone Presidente Archeoclub Locri

Città Metropolotana, Sindaco Falcomata’ – “Nik Spatari è immortale. La sua opera continuerà a parlarci di lui e le future generazioni sapranno sempre e tutto del creatore del Parco Museo Santa Barbara”. Questo il commento del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, che in una nota stampa ha aggiunto: “Oggi piangiamo la morte dell’uomo. Dell’artista no. Quello non morirà mai. Reggio, Mammola, la Calabria, l’Italia ed il mondo intero perdono un brav’uomo; una persona che ha dedicato la propria esistenza all’arte e alla bellazza, il più puro e semplice fra gli scultori” .

Ed ancora: “Nik Spatari, nonostante bravura e spessore, non si è mai sentito un artista arrivato. È stato sempre immerso nella ricerca ingaggiando, ogni volta, una sfida fra l’essere umano e la materia, lui che è stato allievo di Le Corbusier e che ha scelto la sua Mammola a Parigi e Milano”.

“Nik Spatari – ha concluso il sindaco metropolitano – può considerarsi fra gli esempi migliori del reggino innamorato delle proprie radici. Nel suo paese d’origine ha dato vita al Musaba, qualcosa di unico ed inimitabile, un luogo di amore e passione che infonde uno spirito internazionale ad un posto diventato tempio dell’arte contemporanea. Spinto dall’orgoglio di essere nato tra il fiume Torbido ed il mare Jonio, Nik Spatari si è sempre fatto forte dell’idea di aver scelto di tornare a vivere in Calabria assieme alla sua Hiske. A lei, adesso, va il nostro pensiero”.