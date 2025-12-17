Il nuovo volo potenzia ulteriormente l’offerta internazionale dello scalo calabrese aggiungendosi ai collegamenti per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest.

R. & P. (foto fonte Wikipedia)

LAMEZIA TERME – Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest’anno, e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, hanno annunciato la nuova rotta che collega il principale scalocalabresea Varsavia.

Questo nuovo collegamento, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo – noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni, opererà tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale polacca a partire da soli 35,99 Euro. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Il piano di sviluppo Wizz Air in Calabria si arricchisce così di una nova rotta che si aggiunge ai 4 collegamenti già presenti nello scalo calabrese:

Lamezia Terme – Sofia: Due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €19,99.

Due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €19,99. Lamezia Terme – Katowice : Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €24,99.

: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €24,99. Lamezia Terme – Bratislava: Due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti disponibili da €19,99.

Due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti disponibili da €19,99. Lamezia Terme – Budapest: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 30 aprile 2026. Biglietti disponibili da €29,99.

L’attivazione di questo nuovo collegamento, frutto delle ottime relazioni e del costante lavoro della compagnia aerea e Sacal, punta a dare un forte impulso al turismo incoming in Calabria, aprendo le porte della regione a nuovi flussi di visitatori provenienti dall’Europa centro-orientale. Allo stesso tempo, la rotta offre ai residenti calabresi un’ulteriore opzione di viaggio a tariffe competitive per scoprire le bellezze del continente, arricchendo un network che già vanta destinazioni in Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Varsavia, conosciuta come la “Città Fenice” per essere rinata dopo la quasi totale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi affascina i visitatori con il suo mix unico di storia, cultura e modernità. Dalla città vecchia, Patrimonio UNESCO, al Castello Reale, passando per il Parco Łazienki con il celebre Palazzo sull’Isola, la capitale polacca offre innumerevoli esperienze. E i viaggiatori potranno anche scoprire la gastronomia locale, gustando piatti tradizionali come i pierogi, il bigos e l’amato cheesecake sernik.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: <<Siamo estremamente soddisfatti del nuovo passo in avanti della nostra espansione a Lamezia Terme. Questa nuova rotta verso Varsavia si affianca ai collegamenti già annunciati – e alcuni già operativi – per Bratislava, Sofia, Katowice e Budapest confermando l’ambizioso progetto di crescita che abbiamo in Calabria. L’Italia è il nostro mercato principale e, grazie al nostro ‘Customer First Compass’ e a un investimento di 14 miliardi di euro, continuiamo a migliorare l’esperienza di viaggio puntando su tariffe convenienti e alti standard di qualità. Lamezia Terme è un importante aeroporto dove intendiamo continuare a investire e continuare a crescere e il nostro rapporto con Sacal facilita la nostra espansione nonché migliora e amplia la mobilità dei nostri passeggeri calabresi. Let’s WIZZ ancora una volta Calabria!>>.

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha dichiarato: <<Con l’avvio del collegamento Lamezia Terme–Varsavia, Wizz Air porta a cinque le rotte operative sul nostro scalo, consolidando un percorso di crescita solido e strutturato. Questa nuova connessione rafforza il ruolo dell’Aeroporto di Lamezia Terme come infrastruttura strategica, sempre più integrata nei network europei, capace di attrarre nuovi flussi turistici, sostenere l’economia locale e valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio, rafforzando il posizionamento della Calabria come una nuova e credibile opportunità nel panorama europeo, tanto in ambito turistico quanto imprenditoriale>>.

Varsavia, conosciuta come la “Città Fenice” per la sua rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, affascina oggi i visitatori con il suo equilibrio tra storia e modernità. Dalla Città Vecchia, Patrimonio UNESCO, al Castello Reale, fino al Parco Łazienki con il celebre Palazzo sull’Isola, la capitale polacca offre un’ampia varietà di esperienze culturali e gastronomiche, tra cui piatti iconici come i pierogi, il bigos e il tradizionale sernik.

Per la stagione invernale 2025, Wizz Air ha consolidato la propria leadership in Italia con un totale di 245 rotte attive. Grazie a un incremento della capacità del 14% su scala nazionale, l’Italia si attesta come il mercato principale per il vettore, con una previsione che supera i 20 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Questo risultato riflette la centralità strategica del Sud Italia e l’impegno costante verso lo scalo di Lamezia Terme, considerato una base ricca di potenzialità dove la compagnia intende continuare a investire per garantire una crescita strutturale nei prossimi anni.