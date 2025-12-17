di REA

L’inchiesta giornalistica condotta da Sabrina Giannini solleva interrogativi inquietanti che non possono lasciare indifferenti le istituzioni e la società civile, portando alla luce le zone d’ombra di un sistema che troppo spesso antepone il profitto alla tutela della salute pubblica, del benessere animale e degli equilibri ambientali. Un quadro allarmante che spazia dalla sicurezza farmaceutica alla gestione del randagismo, fino alla devastazione degli ecosistemi marini, evidenziando una preoccupante carenza di vigilanza e l’assenza di un quadro normativo capace di proteggere efficacemente i cittadini e gli esseri senzienti.

Particolare gravità riveste la disparità di trattamento riservata ai consumatori italiani rispetto a quelli statunitensi in merito alla commercializzazione di specifici presidi veterinari. Mentre negli Stati Uniti le autorità sono intervenute a seguito di class action relative a collari antipulci correlati a gravi reazioni avverse, in Italia la vendita prosegue nel silenzio generale. Questa asimmetria informativa rappresenta una violazione del patto di fiducia tra sistema sanitario, veterinari e cittadini, e richiede un immediato intervento degli organi di farmacovigilanza per verificare se prodotti potenzialmente letali continuino a essere prescritti senza le dovute avvertenze.

Altrettanto inaccettabile è la denuncia riguardante la trasformazione del randagismo in un meccanismo speculativo. L’esistenza di strutture di accoglienza fatiscenti, finanziate con denaro pubblico ma gestite con logiche di mero sfruttamento, è il sintomo di un fallimento istituzionale che tradisce il dovere civico di cura verso gli animali più vulnerabili. Le falle nei controlli permettono a soggetti senza scrupoli di operare indisturbati, minando il lavoro delle realtà virtuose e trasformando la sofferenza animale in una voce di bilancio. A ciò si aggiunge il danno ambientale documentato nel Mediterraneo, dove pratiche di pesca illegali e insostenibili stanno decimando le popolazioni di polpi, predatori naturali essenziali, aprendo la strada all’invasione di specie alloctone come il granchio blu e alterando irrimediabilmente la biodiversità marina.

In merito alle tematiche sollevate dall’inchiesta, il Segretario Nazionale del Partito Politico REA, Gabriella Caramanica, ha dichiarato:

«Le denunce portate alla luce dalla trasmissione confermano l’urgenza di una revisione normativa profonda e di un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato. Non possiamo tollerare che la salute dei nostri animali domestici e l’integrità dei nostri mari siano ostaggio di logiche commerciali predatorie e di silenzi istituzionali complici. È imperativo che le autorità competenti facciano chiarezza immediata sulla sicurezza dei farmaci veterinari in commercio e intensifichino i controlli sui fondi destinati al randagismo: la tutela della vita non può essere subordinata al profitto di pochi.»

REA continuerà a vigilare affinché queste denunce non cadano nel vuoto e si trasformino in azioni politiche concrete a difesa della legalità e dell’ambiente.