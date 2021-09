NOI PER SIDERNO “Chi ama la città si unisca a Noi”

R. & P.

Il 3 ed il 4 ottobre 2021 finalmente potremo andare a votare per scegliere la futura amministrazione per la Città di Siderno. Questo è il momento di essere orgogliosamente “Sidernesi”, un senso di appartenenza alla nostra terra!

“Noi per Siderno” ci siamo, non saremo certamente forti come il gigante Golia, ma ci sentiamo coraggiosi come il piccolo Davide, determinati a continuare il nostro percorso e nelle condizioni imprescindibili di giustizia sociale e legalità al fine di ottenere una vittoria per un cambiamento vero e necessario a Siderno.

Tanto tempo fa, queste elezioni amministrative, sono iniziate con appelli all’ unità delle migliori intelligenze e capacità, proponendo, alla cittadinanza, addirittura una sola candidatura a sindaco. Il tutto è avvenuto con video e slogan sui social e siamo sicuri che l’intenzione fosse delle migliori.

Certamente come in tutte le competizioni elettorali, purtroppo, non sono mancate delle “frecciatine” di chi si sente migliore più degli altri. Leoni davanti alla tastiera e novelli opinion leaders hanno invaso i nuovi sistemi di comunicazione, ma pare sia la moda del momento… Noi pure avremo un tallone di Achille, questo appartiene al genere umano.

Noi però siamo un gruppo di professionisti preparati, giovani volenterosi con voglia di fare ed affronteremo le future elezioni amministrative con serenità ed armonia, nel rispetto di tutte le forze in campo, così come è nel nostro stile.

Questo comunque è il momento di costruire le basi per una Nuova Siderno che guardi con ottimismo al 2030, proveniamo da uno stato di emergenza e non possiamo sbagliare. Mettiamo tutti da parte l’orgoglio e “ Noi per Siderno” Vi diciamo: ” chi Ama Siderno si unisca a Noi” per il bene comune della Nostra Cittadina.

Il Direttivo di Noi per Siderno- candidato a Sindaco avv. Antonio Cutugno