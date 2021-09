AVIS LOCRI L’appello alla donazione del presidente Aversa

R. & P.

“Cerchiamo, in questo periodo, di sensibilizzare tutti a donare il sangue, poiché il calo fisiologico estivo, risulta ancor più marcato, in questo periodo”.

E’ quanto sostiene il presidente dell’AVIS Comunale di Locri, il dr. Vito Aversa, che, assieme al direttivo e ai soci, della filantropica e attivissima associazione, si sta dando da fare per promuovere la cultura di “donazione vita”.

Perché donare sangue, significa donare vita, come ha più volte espresso, in passato, la presidente uscente, la professoressa Marina Leone, che, attualmente, riveste il ruolo di vice presidente. L’estate, da sempre, è una stagione difficile, perché le persone partono in vacanza o sono, comunque, in ferie, ma subentrano anche altri fattori, come gli sbalzi di pressione per il caldo ecc..

Ma in estate occorre la stessa, se non maggiore, quantità di sacche del resto dell’anno perché non diminuiscono i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Diminuisce, invece, in modo preoccupante, la disponibilità di sangue delle donazioni.

E solo grazie allo straordinario spirito di abnegazione dei donatori, come il presidente e il direttivo AVIS di Locri, con i propri soci, che si riesce a mantenere l’autosufficienza per far fronte al fabbisogno di sangue.

Bisogna comprendere che se si è idonei alla donazione di sangue e plasma e di piastrine bisogna garantire la donazione anche in estate, se si è idonei alla donazione di solo plasma effettuare la plasmaferesi appena possibile, e non ultimo sollecitare amici e parenti ad approfittare del maggior tempo libero durante le ferie per diventare nuovi donatori. E’ un impegno per la vita che ognuno può profondere con un semplice gesto e un po’ del proprio tempo.

Il presidente AVERSA, in merito, ha diffuso il calendario della raccolta sangue alla quale tutte le persone idonee possono aderire.