di Gianluca Albanese

SIDERNO – Con la messa in scena dello spettacolo “Nessuno mai…” in cui si racconta la storia del partigiano Armando Gasiani (deportato a Mauthaisen), con adattamento teatrale di Stella Iaria e Alessandra de’ Liguoro del centro studi Quasimodo, l’istituto d’istruzione superiore “Marconi” di Siderno, lo scorso 28 gennaio ha celebrato la Giornata della Memoria.

“La voce recitante – si legge in una nota diffusa dall’istituto – è stata accompagnata dal violino, narratore intenso del non detto di quelle atroci sofferenze. Lo spettacolo è stato introdotto dalla Dirigente dell’istituto Giuliana Fiaschè, che ha sottolineato l ́importanza di “fare” ed “essere “memoria, seguita dalle rappresentanti dell’istituto che con delicatezza hanno esposto il loro pensiero in merito a queste giornate di riflessione”.

“Si tratta di un progetto che mira ad affrontare temi cruciali, quali la discriminazione razziale, la guerra, la violenza, in modo diretto e coinvolgente. Tutti i presenti hanno accolto con entusiasmo tale iniziativa: un modo efficace, non solo, per una maggiore comprensione e sensibilizzazione dei fatti che hanno segnato la storia, ma per stimolare una riflessione sull’odierno contesto sociale e sulla deriva di determinati valori, quali uguaglianza e diritti civili. Per la realizzazione del progetto – conclude la nota – fondamentale è stato quindi il sostegno dei docenti tutti ed il coordinamento organizzativo e tecnico da parte dei docenti Bruno Pelle e Veneranda Legato e dell’operatore scolastico Tonino Ciprioti”.