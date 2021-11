NAUTILUS Le Vibrazioni ringraziano Bruno Panuzzo e i ragazzi del “Mazzini”

R. & P.

La forza della musica, della cultura e l’autentico valore delle emozioni non conosce confini “mentali”, geografici o generazionali. Oggi pomeriggio la celebre band “Le Vibrazioni”, attraverso le pagine social ufficiali presenti su Facebook e su Instagram, ringrazia gli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri, Bruno Panuzzo e Martina Zito per la citazione riportata all’interno dell’opera letteraria “Nautilus”. Nel breve, ma significativo messaggio si legge: “Grazie ancora a Bruno Panuzzo, Martina Zito ed a tutti gli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri per la citazione sul loro libro/ video #Nautilus #levibrazioni #levibrazioniofficial stefanoverderi Francesco Sàrcina e Le Vibrazioni #goodvibes #fanclub #fanpage”.

Ma andiamo per ordine! La genesi del significativo episodio di oggi pomeriggio, va ricercata nel corso della catastrofica prima ondata della pandemia. Tra il mese di gennaio e l’inizio di febbraio del 2020, proprio in piena prima ondata Covid, i ragazzi del Mazzini realizzano, sotto le direttive e la musica di Bruno Panuzzo, il significativo video “Milano”. L’opera filmica, nata con altri scopi, ben presto diviene un significativo omaggio alla città di Milano, alla Lombardi (martoriata dalla pandemi) ed a qui figli, del capoluogo Lombardo, che come la band “Le Vibrazioni” avevano esportato, attraverso la loro arte ed il loro lavoro, l’essenza più pura di quel territorio così unico. Grazie a Massimiliano Vigilante il video “Milano” finisce sulle pagine social delle Vibrazioni.

Fu davvero una grande soddisfazione per gli studenti di Locri, quando il talentuoso chitarrista della band, Stefano Verderi, dal proprio profilo Instagram salutò calorosamente i ragazzi per il bellissimo omaggio. L’iniziativa piacque talmente tanto, che sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l’allora Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina decisero di ringraziare gli studenti del Mazzini e l’artista Bruno Panuzzo per il significativo messaggio sociale, Un lavoro semplice, profondo e significativo nonché sviluppato in un periodo delicato e particolare.

Il video “Milano” ha dunque rappresentato la genesi del successivo progetto “Nautilus”. Proprio dai celeberrimi “Navigli” – che anche grazie al videoclip “Dedicato a te” delle Vibrazioni sono entrati nell’immaginario collettivo di decine di migliaia di giovani nei primi anni 2000 – prende inizio la storia di “Nautilus”. Da quel racconto si sviluppa un film breve che influenzerà, a sua volta, la realizzazione dell’opera letteraria vera e propria denominata “Nautilus”. Dopo oltre un anno da allora, oggi pomeriggio si chiude perfettamente il cerchio. Una copia del digital Book Box degli studenti del Mazzini giunge finalmente in Lombardia.

E’ ancora una volta Massimiliano Vigilante a compiere “la magia” facendo modo, che questo meraviglioso omaggio reciproco (tra la celeberrima band lombarda, amata in tutta Italia, ed un gruppo di studenti di Locri che hanno a loro volta dimostrato grande sensibilità) si potesse concretizzare. A volte bastano poche parole, quelle giuste, quelle frasi brevi che ti fanno capire la straordinaria importanza delle emozioni, le quali, in un periodo così complesso, rappresentano l’unico punto di riferimento certo nella vita. Le Vibrazioni, da sempre abituati a diffondere positività con la loro musica e la profondità del loro messaggio culturale, hanno idealmente “abbracciato” i ragazzi di Locri per quanto di bello hanno da loro “gratuitamente” ricevuto.

Ci piace concludere con le parole di Bruno Panuzzo, che, su Facebook ringrazia con il seguente commento: “Queste sono le cose che non ti aspetti, le cose belle, le piccole grandi emozioni che ti fanno capire di aver compiuto la cosa giusta! Grazie di cuore a Voi per questa bellissima opportunità di crescita che avete dato, oltre che ai ragazzi, anche a tutti noi! Grazie Vibrazioni, grazie Stefano e grazie di cuore Massimiliano. Con amicizia e stima Bruno Panuzzo”. A noi non rimane che attendere la presentazione ufficiale di “Nautilus” che avrà luogo a Locri il prossimo 17 dicembre!