SIDERNO Una domenica di prevenzione delle neoplasie alla mammella

R. & P.

Nella giornata di Domenica 5 Dicembre 2021 a Siderno presso Piazza Portosalvo e C.so della Repubblica avrà luogo l’evento denominato A.C.T (amati, curati, toccati) giornata dedicata alla prevenzione delle neoplasie della mammella, organizzata dall’ Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro.

Il programma abbraccera’ l’intera giornata e avrà una parte dedicata al movimento e all’attività fisica, una dedicata all’aspetto scientifico della problematica e una di intrattenimento, il tutto all’insegna della prevenzione di questo tipo di patologie oncologiche e con l’intento di contribuire nel sensibilizzare il territorio all’importanza dello screaning mammografico e della diagnosi precoce.

Il tutto avrà inizio dalle ore 9:00 con una salutare “camminata” insieme agli amici dell’ ASD Fitwalking, alle ) alle 9:50 è prevista una sessione di Step in Piazza portosalvoa cura di “Atlantide Fitness Club”.



Durante la mattina è prevista (inizio ore 8.30) l’esecuzione di esami mammografici erogati in forma gratuita previa prenotazione (in allegato modalità di accesso) , tramite l’utilizzo di una unità mobile attrezzata con le tecnologie necessarie per la quale l’Associazione ha provveduto nel sostenere le spese di noleggio

Nel pomeriggio dalle ore 17:00 invece è previsto un incontro scientifico con i professionisti della Breast Unit del Policlinico di Germaneto, il PDTA del GOM e L’Unità senologica dell’oncologia dell’ospedale Spoke di Locri.



Alle 18:30 inizierà la parte dedicata all’ intrattenimento con l’esibizione dei Buskers ( musicisti da strada) lungo corso della Repubblica con: Enzo Tropepe, Mister Muscolo e i suoi estrogeni, Salvatore Scoleri, Franco Strangio, Bruno Ferro’ & Two Legs Band, Vincenzo Bova e tanti altri.



Alle 21:00 da piazza Portosalvo verrà presentato il progetto per la “rifunzionalizzazione dell’ Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Locri, un sogno per tutta la comunità che sta diventando realtà.

Per concludere la serata alle 21:30 si darà inizio ad un meraviglioso concerto insieme ai Quartaumentata e ai Dipendedite con la partecipazione di Mimmo Cavallaro, Manuela Cricelli e Mario Muscolo.

Siderno li 30 Nov 20212

Associazione Angela per la Ricerca sul Cancro

sezione Locride