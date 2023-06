di Francesca Cusumano

CARERI – Il sindaco di Careri, Giuseppe Pipicella, ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino, dopo il terribile incidente avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in cui a perdere la vita sono state una mamma, Caterina Pipicella di 39 anni, ed i suoi due bambini, Giovanni e Giusy Marvelli, di 11 e 13 anni.

L’autovettura sulla quale viaggiavano le tre vittime, una Fiat Panda, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri, all’interno dell’alveo di una piccola fiumara.

Intervenute sul posto, le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno.

L’impatto non ha lasciato scampo alla giovane mamma e al bambino che, rimasti incastrati nella lamiere contorte dell’abitacolo, sono deceduti sul colpo; mentre la piccola Giusy, subito dopo, durante il trasporto con l’elisoccorso dal nosocomio locrese al Gom di Reggio Calabria.

“Il sindaco e l’Amministrazione comunale – si legge nella pagina istituzionale dell’Ente – si stringono al dolore dei familiari dei giovani concittadini che hanno perso la vita a causa, ancora una volta, di un incidente stradale occorso nel tratto della strada provinciale Natile/Bovalino”.

Messaggio di cordoglio anche da parte del gruppo consiliare di minoranza “Come amministratori – scrivono i consiglieri Pietro Galea, Francesco Perri e Pietro Sergi – ci chiediamo inoltre, quante altre vite di nostri concittadini e di altre comunità vicine dovranno ancora essere sacrificate prima che chi di dovere, intervenga per mettere in sicurezza quella curva maledetta che ha causato tante vittime e ferite anche gravi. Con le tre vittime innocenti di ieri – aggiungono – il bilancio diventa pesantissimo se si pensa che già quattro vittime sono il tremendo sacrificio di vite umane che ha subito il solo paese di Natile Vecchio, oltre ai tanti, troppi feriti e altre vittime degli altri paesi della zona, come Careri, Natile Nuovo e Platì. Ora è certamente il momento del dolore, ma la rabbia è davvero tanta e non possiamo esimerci dal far notare a chi di dovere, che se vogliono continuare a far finta di niente, sappiano che avranno ancora molte altre vittime sulla coscienza. Possano riposare in pace queste ennesime vittime innocenti”.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso, a Natile Superiore.

Sgomento e dolore a Natilein cui tutti, in queste ore, si stringono attorno ai familiari delle tre vittime, al papà dei due bimbi ed al terzogenito e figlio più piccolo della coppia.