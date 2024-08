R. & P.

SIDERNO – La neonata società ASD Scuola Calcio AC Siderno è ai nastri di partenza. L’organigramma è costituito dal presidente Tommaso Costa, Vice Presidente Mario Fuda, (due veterani del calcio sidernese). I colori scelti sono biancoazzurri (classici colori del Siderno). Completa l’apparato amministrativo il segretario Max Muia’ e Tesoriere Federica Commisso nonché lo storico dirigente Luciano Carabetta.

La nuova realtà jonica annuncia che sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio per le seguenti categorie: Pulcini 2014/2015, Piccole Pesti 2016/2017 e Primi Calci 2018/2019. Le gare interne verranno disputate presso l’impianto sportivo Centro Sportivo Zagara della frazione di Donisi, dotato oltre che di un campo sintetico di ultima generazione di saletta per eventi e altri due campi per diverse discipline sportive.

Il responsabile tecnico degli allenatori sarà mister Tommaso Costa, assistito da Rocco Raso, Mario Fuda, Luciano Diano, Domenico Luciano ed altri tecnici sidernesi tutti istruttori abilitati dal settore tecnico con licenza UEFA B, ci sono già 50 bambini confluiti nella società, in attesa di nuove iscrizioni.

Queste le prime dichiarazioni del Presidente e Responsabile Tecnico Tommaso Costa:

《Per noi, che avremo la responsabilità di accompagnare nel percorso di crescita i bambini affidatoci dai genitori, l’obiettivo sarà in primis aiutarli ad inserirsi nella società in cui viviamo, attraverso la socialità, la disciplina, l’insegnamento che uno sport come il calcio ha dato a tutti noi. L’obiettivo è aiutare i bambini a correggere e sviluppare capacità motorie e tecniche.il risultato sul campo, non conta in questa fase, in quanto noi, dobbiamo preparare i ragazzi ad essere giovani uomini e poi calciatori. L’idea è nata insieme a Mario Fuda, una bandiera del calcio sidernese degli ultimi 15 anni ed insieme abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e trasmettere la nostra esperienza》.