SIDERNO – Inizia la stagione sportiva 2024/25 allo stadio Raciti di Siderno con l’inizio della preparazione con un nuovo progetto tecnico. La Terza stagione della ASD Città di Siderno, con alle spalle due promozioni, la vittoria del campionato disciplina e la super coppa provinciale, alla prima esperienza in Prima Categoria, si annuncia entusiasmante. In un campionato difficile come quello della prima categoria, considerato il purgatorio dei dilettanti, proveremo a costruire le basi per la risalita e portare Siderno dove merita.Serve ancora tanto lavoro e soprattutto serve la collaborazione di tutti. Continua il nostro impegno per ricucire il tessuto sportivo e sociale della nostra città. Agli ordini di Mister Gianpiero Squillace, Peppe Carabetta ed al Professor Francesco Romeo il gruppo ha iniziato a lavorare con entusiasmo. Da oggi vi faremo conoscere i veri protagonisti di questo nuovo viaggio, i nostri ragazzi!