R. & P.

“Quanto accaduto nel cantiere dei restauri al castello di Placanica, in cui un giovane operaio reggino ha trovato la morte in seguito ad un grave incidente, ci lascia attoniti e sgomenti. Esprimo a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale e metropolitana di Reggio Calabria, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima a cui va l’abbraccio di tutta la comunità reggina”.

È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che aggiunge: “Si tratta purtroppo dell’ennesimo, tragico, episodio che si consuma su un luogo di lavoro, evidenziando ancora una volta quanto il problema della sicurezza nei contesti lavorativi sia ormai diventata una vera e propria emergenza sociale da porre al centro dell’agenda politica.

Di anno in anno – prosegue il sindaco Falcomatà – siamo costretti a svolgere la triste conta dei morti e dei tantissimi infortuni sul lavoro con il settore dell’edilizia a occupare i primi posti in questa terribile classifica. Per questo – conclude il primo cittadino di Reggio Calabria – occorre fare molto di più sul terreno delle misure in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso un rinnovato e più incisivo impegno da parte della classe politica di concerto con le parti sociali, per fare in modo che eventi come quello di oggi non si ripetano più”.