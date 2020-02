MISURE PRECAUZIONALI SUL CORONA VIRUS Alle 18.30 riunione urgente dell’assemblea dei sindaci della Locride

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Sono ore decisive per i sindaci della Locride che, in attesa di indicazioni chiare e univoche dalla Presidenza della Regione e dal Governo Nazionale sulle misure precauzionali da adottare in materia di Corona Virus, sono stati convocati in maniera urgente dalla Presidente dell’Assemblea di Assocomuni Kety Belcastro per le 18,30 di oggi nella consueta sede della sala delle adunanze del palazzo comunale di Siderno.

Intanto, il primo cittadino di Grotteria Vincenzo Loiero ha inteso chiarire la decisione di sospendere le attività didattiche della scuola primaria di contrada Pirgo adottata con ordinanza questa mattina.

Loiero lo ha fatto tramite una nota diffusa agli organi di stampa che pubblichiamo integralmente:

“Con riferimento all’ordinanza n.20 del 24 02 2020 inerente misure preventive urgenti per evitare la diffusione del COVI-19(CORONAVIRUS); il sottoscritto Vincenzo Loiero Sindaco del Comune di Grotteria rende noto che non sussistono i presupposti di allarmismo su probabile diffusione del virus sopra descritto.

Si chiarisce che l’ordinanza è stata emessa con il solo scopo di prevenire probabili diffusioni del virus e nel contempo assicurare la massima vigilanza al fine di garantire ogni possibile azione a tutela e salvaguardia della salute di tutti i cittadini con particolare attenzione agli alunni del plesso scolastico.

In mattinata dopo aver ricevuto una telefonata dalla Dirigente Scolastica, ho provveduto ad informare tempestivamente la Prefettura di Reggio Calabria, la quale mi ha invitato a contattare i numeri di telefono 1500 – 118 – 0961883346 – 0961883018. A tale proposito preciso che è stato effettuato ogni tentativo di contatto con i suddetti numeri telefonici senza alcun esito positivo.

Si è reso quindi necessario l’adozione dell’ordinanza in quanto l’insegnante negli ultimi giorni si è spostata dall’ospedale di Ravenna, per poi arrivare in in Calabria attraverso la stazione ferroviaria Bologna-Roma e l’aeroporto di Fiumicino-Lamezia Terme. Dalle informazioni assunte è risaltato che la stessa nei vari spostamenti non è stata sottoposta ad alcun tipo di controllo medico preventivo.

Da parte mia ho ritenuto in via precauzionale e preventiva, sospendere le attività didattiche in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti sanitari in corso sull’insegnante in questione.

IL SINDACO

Rag. Vincenzo LOIERO”.

Intanto, nella tarda mattinata di oggi, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà aveva diramato una nota in cui invitava i cittadini alla massima collaborazione: “In questi giorni – ha scritto – siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie. Stiamo seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione, pronti a fronteggiare immediatamente eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul nostro territorio.

Esprimiamo la nostra solidarietà alle comunità colpite dal Coronavirus. A coloro che in queste ore hanno perso un familiare o un amico giunga la vicinanza di tutta la comunità reggina.

In questa fase è essenziale che tutti i cittadini collaborino e che le istituzioni facciano squadra per favorire una corretta informazione, evitare inutili allarmismi e diffondere alcuni suggerimenti utili che ognuno di noi dovrebbe seguire. A tal proposito ribadisco l’importanza di attenersi ai comportamenti suggeriti dal Ministero della Salute, utili a prevenire il diffondersi del contagio.

Inoltre è importante che tutti i nostri concittadini che stanno rientrando in queste ore dalle regioni del Nord Italia comunichino alle autorità sanitarie locali il loro rientro, in modo da valutare, anche in assenza di sintomi, misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio.

Adesso più che mai c’è bisogno della collaborazione attiva di tutti. Ognuno di noi, personalmente, attraverso i propri comportamenti, può contribuire a superare questa emergenza”.