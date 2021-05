MAZZINI LOCRI Albo d’Oro:ambito riconoscimento per 27 alunni

R. & P.

Venerdì 30 aprile ventisette alunni del Liceo Linguistico “G. Mazzini ” di Locri sono stati protagonisti di una prestigiosa manifestazione:la cerimonia di consegna degli attestati di iscrizione all’Albo d’Oro dell’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques – A.M.O.P.A. – Associazione dei Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche.

L’ambito riconoscimento è stato assegnato dalla professoressa Ida Rampolla del Tindaro, presidentessa dell’A.M.O.P.A. Palermo.

La cerimonia, è stata condotta ed animata dalla professoressa Iris Germanò, presidentessa dell’Alliance Française di Reggio di Calabria e dalla professoressa Véronique Bouteille, Attachée de coopération pour le français per il Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères presso l’Institut Français di Palermo.

Vi hanno preso parte il professore Francesco Sacco, dirigente del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” ed i docenti del Dipartimento di francese, professoressa Marie-Thérèse Barletta, professoressa Carmela De Marzo, professoressa Maria-Rosaria Fasano, professoressa Angelina Ielasi, prof. Claude Screnci, professoressa Domenica Zerbi.

Il dirigente ha ringraziato e dato il benvenuto ai relatori e a tutti i partecipanti, mostrandosi entusiasta nei confronti di questa iniziativa che ha contribuito a dare spessore al lavoro e all’impegno quotidiano di alunni e docenti nello studio e nell’insegnamento della lingua francese.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza della conoscenza approfondita delle lingue straniere nel percorso liceale e nel futuro accademico e professionale dei giovani discenti.

Nominati e premiati sono stati i seguenti studenti, provenienti da tutte le sezioni del Liceo Linguistico (prima lingua inglese, seconda lingua francese e terza lingua spagnolo o tedesco):Albanese Francesca, Attisano Kadiratou, Bava Matilde, Bruzzese Natalia, Bucchino Aleandro, Condò Maria, Di Giorgio Mariangela, Filippone Maria, Franco Sabrina, Mazzone Alessia, Mazzone Nicole, Mittica Sara, N’ Doye Carlotta, Nigro Rossella, Nocera Luciano, Novella Giuseppina, Novella Martina, Pellegrino Elena, Pezzaniti Cristina, Piromalli Francesca, Russo Antonella, Savo Elisa, Schiattarella Domenico, Sorgiovanni Mariapia, Spanò Matteo, Troiolo Federica, Varacalli Francesco.

Particolarmente meritevoli, si sono distinti per impegno, serietà, e per gli ottimi risultati scolastici ottenuti nell’apprendimento e nell’utilizzo della lingua francese durante l’anno scolastico 2019-2020 e pertanto sono stati iscritti all’Albo d’Oro dell’A.M.O.P.A.

Nel corso della manifestazione, gli alunni Luciano Nocera e Francesco Varacalli (5BLS), hanno presentato un’accattivante prodotto multimediale realizzato per ricordare la presenza storica e turistica francese in Calabria con un sottofondo musicale coinvolgente firmato Zaz (“Je veux”).

Infine, l’alunna Matilde Bava (5DLT) ha illustrato quanto il suo percorso di studio sia stato segnato dall’apprendimento della lingua francese.

Grazie al progetto educativo di mobilità studentesca sviluppato al Liceo Mazzini in collaborazione con AFS-Intercultura, ha vissuto in una famiglia francese, frequentato un liceo francese, consolidando ed approfondendo la propria conoscenza linguistica nonché sviluppando una solida competenza interculturale e ha pianificato di intraprendere gli studi universitari oltralpe, testimoniando pertanto quanto il motto del Mazzini si possa concretizzare ed avverare :“Costruisci oggi un progetto di vita e di studio per il tuo domani”… avec le français!