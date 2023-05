di Redazione

MARINA DI GIOIOSA JONICA – “Ho provveduto nei giorni scorsi a protocollare una richiesta alla Giunta che, con delibera N.65 del 21-04-2023, ha dato atto di indirizzo al comandante della polizia municipale per il noleggio di un dispositivo, denominato Scout Speed. Si tratta di un dispositivo elettronico istallato a bordo dell’autovettura istituzionale della polizia municipale,in grado di rilevare la velocità istantanea dei veicoli sia con pattuglia in movimento che in stazionamento. Questa strumentazione si va ad aggiungere al già presente semaforo photored e all’autovelox mobile in dotazione alla polizia locale. Giusto garantire la sicurezza stradale e sanzionare chi non rispetta i limiti di velocità ,ma un numero cosi elevato di controlli, a parere di chi scrive, non causerà altro se non una diminuzione di transito e di presenze nel nostro territorio che andrà ad impattare negativamente nella già debole economia locale. Molti gli automobilisti che sceglieranno di saltare le nostre strade urbane ipercontrollate,optando per percorrere la nuova 106 e quindi facendo venir meno i fondamentali flussi derivanti dall’economia di passaggio, a totale svantaggio degli esercenti. Profondamente contrario a tale iniziativa,spero che la Giunta riveda l’atto di indirizzo, riuscendo a trovare un modo alternativo per garantire la sicurezza senza il bisogno di vessare gli automobilisti che frequentano il nostro territorio e, sopratutto, senza far sembrare il tutto come un modo per fare cassa”.

E’ quanto scrive in una nota, il presidente del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica, Daniele Albanese.