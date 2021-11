LOCRI Variazione urgente di bilancio approda in Consiglio

di Gianluca Albanese

LOCRI – È stato convocato per venerdì 12 novembre alle 16.30 (lunedì 15 alla stessa ora in seconda convocazione) il consiglio comunale di Locri.

Solo uno il punto all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente Domenico Maio: “Ratifica, ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 della deliberazione di Giunta Municipale numero 105 del 17/09/2021, avente per oggetto ‘variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023’”.

La variazione d’urgenza riguarda quanto deliberato dall’esecutivo, derivante dalla necessità di procedere all’implementazione dei servizi e degli interventi sociali già programmati a valere sui fondi trasferiti all’Ambito Territoriale della Regione Calabria.

In particolare, gli interventi riguardano i servizi di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti per disabilità grave ex Dgr 368/2018 (annualità 2015 dei fondi per la non autosufficienza); la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni ex D.Lgs. 65/2017; la realizzazione di interventi e servizi di prossimità di domiciliarietà e inclusione sociale a valere sul Fondo Nazionale Previdenza Sociale; la copertura delle quote-rette per le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ex Dgr 503/2019 e altri servizi assistenziali, come da programmazione di dettaglio presentata alla Regione Calabria.