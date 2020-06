Locri: solidarietà al dottore Musolino da parte del personale medico e infermieristico del reparto di ostetricia e ginecologia

R. & P.

LOCRI – Il Direttore, i Dirigenti Medici e tutto il personale della SOC di Ostetricia e Ginecologia di Locri esprimono biasimo per l’atto criminale perpetrato nei confronti del Direttore della SOC di Pediatria, Antonio Musolino, la cui autovettura è stata oggetto di grave azione vandalica e gli palesano la loro profonda solidarietà.

A Musolino, valente e stimato professionista, auspicano di superare, con la forza interiore che lo contraddistingue, questo momento di difficoltà,consapevoli che il vile atto, pur inquietante,non può e non deve deturpare ulteriormente l’immagine della Locride, che in questo momento ha saputo stringersi attorno a lui, esternandogli grande conforto e sostegno.