Locri: Prende il Via La Lega Navale Italiana Delegazione di Locri

R. & P.

LOCRI – Nasce a Locri la Delegazione della Lega Navale Italiana che a distanza di 40 anni ripercorre e riprende

un’attivita’ che era sorta con il Club Nautico di Locri. Per mano di un gruppo di appassionati capitanati dal

dott. Arturo Guida, figlio d’arte dell’allora Presidente dott. Guido Guida, prende vita oggi la sezione della Lega

Navale Italiana delegazione di Locri.

La nuova realta’, che già conta su un notevole numero di soci e che ha ottenuto il via libera al rilascio della

concessione demaniale per potersi insediare su un lotto di 4800 mq. dell’arenile del lato sud del lungomare

della cittadina locrese, si prefigge lo scopo di avvicinare il piu’ possibile giovani e meno giovani alle attivita’

sportive marinaresche con particolare attenzione e dedizione alla istruzione ed alla pratica della vela

partendo dai piu’ piccoli scafi per i bambini per finire alle piu’ impegnative barche’ d’altura.

Dalle parole del Presidente si intuisce la passione e la determinazione del gruppo di appassionati : “in quanto

delegazione e presto futura sezione della – Lega Navale Italiana – vogliamo dare lustro alla neonata

associazione, che potra’ svolgere a pieno titolo le attivita’ alle quali da sempre e’ votata la Lega Navale

Italiana cominciando dai fini sociali di aggregazione della stessa, diffondendo la cultura del mare, per finire

all’importantissima attivita’ di monitoraggio dell’ambiente marino e degli ecosistemi litoranei e della loro

biodiversità, in collaborazione con il WWF di Reggio Calabria”. Il Presidente, inoltre, ha tenuto a ringraziare le

autorita’ Comunali e statali che hanno creduto in questa iniziativa che si pone l’obiettivo di valorizzare il mare

e l’ambiente litoraneo, richiamando e coordinando sempre piu’ appassionati delle attivita’ veliche, nautiche

in genere, sportive e diportistiche, con l’auspicio di poter fornire un ulteriore determinante apporto alla

valorizzazione del nostro territorio e del nostro mare.